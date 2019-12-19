"Гуцулочка!" Кароль очаровала фанатов рождественским образом

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда показала, чем занимается в предновогодний период

Популярная украинская певица Тина Кароль уже вплотную погрузилась в праздники. При чем она успевает совмещать отдых с работой. Она готовится к своим новогодним шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" и принимает участие в съемках новогодних программ.

19 декабря, в День святого Николая, звезда посетила эфир "Сніданку з 1+1", где сразила поклонников праздничным образом.

На фото, которые Тина разместила на свою страничку в Instagram, ее можно увидеть в наряде а-ля Коко Шанель и гуцульском кардигане. Образ дополнили стильные туфли в тон. Она выступила в эфире в сопровождении наряженых по-гуцульски музыкантов. Номер польностью погрузил зрителей в атмосферу праздника.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники звезды оценили ее праздничный образ:

Сказочно даже без снега! Тина зажигает чудеса.

Прекрасная девушка и артистка Украины!

Волшебная.

Гуцулочка. Красивая наша. Пусть Бог помогает!

Как всегда красивая!

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом. Кроме того, Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.

Когда Катя Осадчая спросила: "Между вами все еще ухаживания или уже роман?", Кароль замялась, а Dan Balan смело ответил: "Конечно, да, роман! Роман написанный рукой гения".

Отметим, что окончательным поводом для слухов о романе Кароль и Балана стало их недавнее выступление на M1 Music Awards. Во время музыкальной премии пара в один микрофон трогательно исполнила композицию "Домой". Губы Тины и Дана были буквально в миллиметре друг от друга.