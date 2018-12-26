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"Ми не впадаємо у відчай": Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 16:37
"Ми не впадаємо у відчай": Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах
Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Співачка розповіла про неприємності, котрі сталися з нею на гірськолижному курорті

Українська співачка Оля Полякова, яку не так давно запідозрили у вагітності, розповіла про свій зимовий відпочинок з сім'єю. Подробицями подорожі у французькі Альпи вона поділилася в "історіях" Instagram.

Артистку засмутили погода, готель, а також хвороба молодшої дочки Аліси.

"Виходимо в ефір з французьких Альпів. У нас тут неприємності, Аліска захворіла, готель попався поганий, погода була жах, але ми не впадаємо у відчай", - запевнила співачка.

&quot;Ми не впадаємо у відчай&quot;: Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах

Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Пізніше вона показала коротке відео, як розсікає на лижах по трасі. Полякова повідомила, що погода налагодилася і вона змогла насолодитися активним відпочинком.

&quot;Ми не впадаємо у відчай&quot;: Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах

Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова з гордістю показала музичні здібності старшої дочки Маші. Дівчинка захопила підписників зірки грою на піаніно, виконавши класичну "Місячну сонату" Бетховена.

Крім того, Оля Полякова поділилася пікантними деталями про зйомки в комедії "Свінгери". Її партнетром в кадрі став співак Дзідзьо, і парі довелося перед усією країною вдатися до дуже інтимних речей. Для артиста це стало першим досвідом подібних сцен, тоді як Полякову було вже не здивувати.

Також на знімальному майданчику Поляковій довелося цілуватися в кадрі з її колегою Дашею Астаф'євою, яка зізналася, що поцілунок з "суперблондинкою" приніс їй величезне задоволення.

Відео РБК-Україна

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