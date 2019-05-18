"Мужу повезло": жена Тищенко отпраздновала его день рождения в полупрозрачном наряде

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Известному ресторатору исполнилось 47 лет

Не успела Алла Барановская отгулять пышный "Бал цветов", как подоспел новый повод для празднования - 17 мая ее супругу Николаю Тищенко исполнилось 47 лет. Ресторатор и телеведущий устроил вечеринку в одном из своих заведений. На своей странице в Instagram его юная жена трогательно поздравила любимого, а также показала, какой образ выбрала по такому поводу.

23-летняя Алла отдала предпочтение полупрозрачному брючному комбинезону кофейно-бежевого цвета, расшитому кристаллами, от бренда Milla Nova. Она дополнила образ эффектным макияжем и сережками-висюльками, а волосы оставила распущенными.

"Я увидела этот комбез на показе одного бренда в Барселоне. Влюбилась.

Спасибо большое ребятам за то, что доставили для меня этот образ прямо с показа. Спасибо! Все ручная работа", - рассказала Барановская.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она отметила, что ей важно было быть красивой в этот день.

"Сегодня праздник у особенного мужчины. Я счастлива, что судьба дала мне шанс быть рядом с тобой", - написала девушка.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Алла также поделилась совместным фото с мужем, на котором она нежно обнимает Николая за талию, стоя сзади.

"В современном мире осталось так мало настоящих, сильных, воспитанных мужчин, которые ценят и уважают женщину. Которые умеют так любить. Лучший муж на свете. С твоим днем. Остальное личное. P.s. Давайте поздравим Николая вместе. Ему будет очень приятно!" - поздравила она любимого с днем рождения.

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

Пользователи сети с удовольствием присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Тищенко очень повезло с такой замечательной женой и оставили множество восхищенных комплиментов образу Барановской и ее красоте.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Самая достойная для самого достойного"

"Алла, Вы очень красивая девушка. Вашему мужу очень повезло"

"Вы невероятно красивая"

"Вітаю!!! А більшого щастя йому й годі бажати, адже це ви і ваш син"

"Умеет он женщин выбирать"

"С праздничком вашу семью!!! Продолжайте быть такими же счастливыми. Ваша пара очень гармоничная. Приятно вас видеть вместе"

"Красивая и умная девушка"

"Идеальная"

"Он с вами помолодел!!!! Это так видно! Ему с вами тоже повезло"

"Комбез нереальный, на вас идеально сидит, фигура ВОСТОРГ. Аллочка, какая же вы красивая!!!"

"Комбез шикарный, но он смотрится только на такой безупречной фигуре!!! Крутой образ"

"Вам очень идет! Подчеркивает вашу харизму и невероятную эффектность!"

"Золотинка, очень красивая"

"Вы как голливудская дива в этом образе!"

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Напомним, жена Николая Тищенко Алла Барановская вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье на "Балу цветов".

Ранее жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини. Пара совсем недавно отдыхала в Турции.

Также Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна.