"Супер пара": Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна

Алла Барановская лежит на своем известном супруге
Алла Брановская и Николай Тищенко продолжают набираться сил и нежится под солнцем Турции. Отметим, не так давно известный ресторатор со своей супругой отправились на один из турецкий курортов, откуда уже успели буквально засыпать многотысячную армию своих поклонников фото и видео.
Так, на своей instagram-страничке Алла Барановская опубликовала серию фото у бассейна на территории отельного комплекса. Модная блогер позирует в откровенном бикини серебристого оттенка. Следует отметим, что Барановская, как обычно, взяла с собой на отдых комплект различных купальников. Однако больше всего внимание поклонников пары привлекло их совместное фото.
Так, Николай Тищенко лежит на шезлонге, а на нем – молодая супруга в уже новом бикини в бело-красную полоску. Снимок получился очень привлекательным.
"Хочется попросить тебя лишь об одном, но я знаю, что это невозможно. Пока невозможно.... Спасибо за нас! И за 2 мин для этой фотки", - загадочно подписала снимок Барановская.
Тищенко также опубликовал этот снимок. Однако подписал его более лаконично: "Моя".
Романтичные Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Подписчики Барановской поспешили оставить свои восторженные отзывы:
Николай Тищенко и Алла Барановская на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)
Напомним, ранее жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".
Также до этого жена Тищенко прогулялась по Риму в эффектном наряде.