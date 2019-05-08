"Супер пара": Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна

Алла Барановская и Николай Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Алла Барановская лежит на своем известном супруге

Алла Брановская и Николай Тищенко продолжают набираться сил и нежится под солнцем Турции. Отметим, не так давно известный ресторатор со своей супругой отправились на один из турецкий курортов, откуда уже успели буквально засыпать многотысячную армию своих поклонников фото и видео.

Так, на своей instagram-страничке Алла Барановская опубликовала серию фото у бассейна на территории отельного комплекса. Модная блогер позирует в откровенном бикини серебристого оттенка. Следует отметим, что Барановская, как обычно, взяла с собой на отдых комплект различных купальников. Однако больше всего внимание поклонников пары привлекло их совместное фото.

Так, Николай Тищенко лежит на шезлонге, а на нем – молодая супруга в уже новом бикини в бело-красную полоску. Снимок получился очень привлекательным.

"Хочется попросить тебя лишь об одном, но я знаю, что это невозможно. Пока невозможно.... Спасибо за нас! И за 2 мин для этой фотки", - загадочно подписала снимок Барановская.

Тищенко также опубликовал этот снимок. Однако подписал его более лаконично: "Моя".

Романтичные Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Подписчики Барановской поспешили оставить свои восторженные отзывы:

"Какая фотография, не описать словами!"

"Обожаю вас двоих"

"Какие вы красивые!"

"Побольше бы таких фото, так красиво, нет слов"

"Какая красивая пара"

"Нереально крутое фото"

"Как мило, вот оно счастье"

"Фото – огонь"

"Нереально красивый снимок"

Николай Тищенко и Алла Барановская на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Напомним, ранее жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".

Также до этого жена Тищенко прогулялась по Риму в эффектном наряде.