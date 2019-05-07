Афродита: жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини

Алла Барановская восхитила новым фото в бикини (фото: instagram.com/allabonya)

Алла Барановская похвасталась шикарной фигурой и волосами

Алла Барановская продолжает выставлять новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз жена известного ресторатора Николая Тищенко восхитила сеть снимком в бикини, который она сделала в бассейне. Новое фото Алла выставила на своей странице в Instagram.

Кроме фотографии, девушка также посоветовала своим подписчицам беречь волосы от солнца.

"Моя гулька распускается только для кадра. Всегда с собой защитные маски и спреи! Это правда важно, особенно если есть осветленные пряди!" – написала Барановская.

Алла Барановская восхитила новым фото в бикини (фото: instagram.com/allabonya)

Пользователи сети также прокомментировали ее новую фотографию.

Первым делом в чемодан складываются средства по уходу за волосами и лицом, а только потом одежда. И конечно же шляпы от солнца!

У меня средств не хватает на классный уход, поэтому волосы секущиеся и быстро ломаются. А у вас волосы – мечта;

Вы идеальная;

Я крашеная блондинка. Тоже на отдыхе волосы всегда в пучке или гульке;

О да. Иначе после волосы превращаются в солому;

Бог тебя наградил всем, смотрю и восхищаюсь;

Загар класс. Фигурка великолепная. Волосы как у Златовласки. Купальник супер. Богиня;

Всю жизнь блондинка, никогда не пользуюсь солнцезащитными средствами, не боюсь их постоянно красить, экспериментировать, стричь и все ок. Это наверно потому, что не жалко;

Мечтаю стать блондой, но боюсь красить волосы... вдруг не оправдаются ожидания;

Вот это фото!!! Как с календариков 80-х годов.

Напомним, что жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".

Ранее сообщалось о том, что Алла Барановская прогулялась по Риму в эффектном наряде.