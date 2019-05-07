Афродита: жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини
Алла Барановская восхитила новым фото в бикини (фото: instagram.com/allabonya)
Алла Барановская похвасталась шикарной фигурой и волосами
Алла Барановская продолжает выставлять новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз жена известного ресторатора Николая Тищенко восхитила сеть снимком в бикини, который она сделала в бассейне. Новое фото Алла выставила на своей странице в Instagram.
Кроме фотографии, девушка также посоветовала своим подписчицам беречь волосы от солнца.
"Моя гулька распускается только для кадра. Всегда с собой защитные маски и спреи! Это правда важно, особенно если есть осветленные пряди!" – написала Барановская.
Алла Барановская восхитила новым фото в бикини (фото: instagram.com/allabonya)
Пользователи сети также прокомментировали ее новую фотографию.
- Первым делом в чемодан складываются средства по уходу за волосами и лицом, а только потом одежда. И конечно же шляпы от солнца!
- У меня средств не хватает на классный уход, поэтому волосы секущиеся и быстро ломаются. А у вас волосы – мечта;
- Вы идеальная;
- Я крашеная блондинка. Тоже на отдыхе волосы всегда в пучке или гульке;
- О да. Иначе после волосы превращаются в солому;
- Бог тебя наградил всем, смотрю и восхищаюсь;
- Загар класс. Фигурка великолепная. Волосы как у Златовласки. Купальник супер. Богиня;
- Всю жизнь блондинка, никогда не пользуюсь солнцезащитными средствами, не боюсь их постоянно красить, экспериментировать, стричь и все ок. Это наверно потому, что не жалко;
- Мечтаю стать блондой, но боюсь красить волосы... вдруг не оправдаются ожидания;
- Вот это фото!!! Как с календариков 80-х годов.
Напомним, что жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".
Ранее сообщалось о том, что Алла Барановская прогулялась по Риму в эффектном наряде.