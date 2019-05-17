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Принцесса Монако: жена Николая Тищенко вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье

Lite » Мода 17.05.2019 - 14:56
Принцесса Монако: жена Николая Тищенко вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье
Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Барановская просто засыпала фанов яркими фото

Алла Барановская буквально засыпала сеть своими яркими фото с прошедшей вечеринке "Бал цветов", которая прошла в ресторане ее супруга Николая Тищенко. Барановская заранее извинилась у многотысячной армии поклонников за "спам" и опубликовала серию ярких снимков, на которых позирует в роскошном образе.

Так, "хозяйка" вечеринки блистала в вечернем платье в пол насыщенного цвета фуксии. При этом платье отличается достаточно оригинальным кроем. Пышный топ лишь с одной стороны соединен с такой же воздушной юбкой, оголяя тонкую талию Барановской. Зона шеи декорирована несколькими искусственными бриллиантами. В целом, образ получился очень элегантный.

"Влюблена в этот образ на 100%! И почему я раньше не носила такие фасоны и цвета...?" – отмечает сама Барановская.

Алла Барановская

Роскошная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

При этом отдельным постом известная украинская блогер подчеркнула свой макияж. По словам Аллы, теперь это ее самый любимый выход.

"Мне все больше хочется легкости в образах! Я все реже выхожу в свет, просто потому что физически не вытягиваю. Но если и выхожу, то хочется чтоб в каждой детали на мне была легкость. Сейчас это мой любимый макияж! Максимально легкий тон, свои хорошо прокрашенные реснички, акцент на глаза. И идеальный оттенок карандаша для губ", - объяснила свой выбор Барановская.

Макияж Аллы Барановской

Макияж Аллы Барановской для вечеринки "Бал цвет" в Киеве (фото: instagram.com/allabonya)

"У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия. 
Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съемок, интервью и тд. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы! Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего, что я хочу. У меня не получается вообще", - подытожила Барановская.

Алла Барановская

Принцесса Монако: жена Николая Тищенко вызвала фурор в сети сочным образом в &quot;божественном&quot; платье

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Ну а поклонники супруги известного ресторатора поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото.

  • "Вы сама очень яркая девушка, а платье ещё больше подчеркнуло вашу харизматичную натуру!"
  • "Восхитительно! Алла, вы в этом платье как жительница Олимпа)"
  • "Фантастическая женщина!"
  • "Когда решила затмить Леди Гагу))"
  • "Волшебная! Как из сказки"
  • "Мне это платье напоминает цветок фуксии. Фасон платья как нежный колокольчик на тонкой веточке"
  • "Очень круто все: Вы, образ, цвет, фасон"
  • "Это не шикарный, это роскошный образ"
  • "Лесная нимфа"
  • "Потрясающий образ! Невероятный цветочный цвет! Вы как прекрасный пион)"
  • "Аллочка, вы просто неимоверно красивая и шикарная!"
  • "Просто вау"
  • "Давиду нужна сестренка) похожая на маму"
  • "Безумно красивая!! И вы, и образ"

Алла Барановская

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини. Пара совсем недавно отдыхала в Турции. 

Также Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна

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Новости Украины Николай ТищенкоАлла Барановская
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