Принцесса Монако: жена Николая Тищенко вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье

Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Барановская просто засыпала фанов яркими фото

Алла Барановская буквально засыпала сеть своими яркими фото с прошедшей вечеринке "Бал цветов", которая прошла в ресторане ее супруга Николая Тищенко. Барановская заранее извинилась у многотысячной армии поклонников за "спам" и опубликовала серию ярких снимков, на которых позирует в роскошном образе.

Так, "хозяйка" вечеринки блистала в вечернем платье в пол насыщенного цвета фуксии. При этом платье отличается достаточно оригинальным кроем. Пышный топ лишь с одной стороны соединен с такой же воздушной юбкой, оголяя тонкую талию Барановской. Зона шеи декорирована несколькими искусственными бриллиантами. В целом, образ получился очень элегантный.

"Влюблена в этот образ на 100%! И почему я раньше не носила такие фасоны и цвета...?" – отмечает сама Барановская.

Роскошная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

При этом отдельным постом известная украинская блогер подчеркнула свой макияж. По словам Аллы, теперь это ее самый любимый выход.

"Мне все больше хочется легкости в образах! Я все реже выхожу в свет, просто потому что физически не вытягиваю. Но если и выхожу, то хочется чтоб в каждой детали на мне была легкость. Сейчас это мой любимый макияж! Максимально легкий тон, свои хорошо прокрашенные реснички, акцент на глаза. И идеальный оттенок карандаша для губ", - объяснила свой выбор Барановская.

Макияж Аллы Барановской для вечеринки "Бал цвет" в Киеве (фото: instagram.com/allabonya)

"У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия.

Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съемок, интервью и тд. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы! Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего, что я хочу. У меня не получается вообще", - подытожила Барановская.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Ну а поклонники супруги известного ресторатора поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото.

"Вы сама очень яркая девушка, а платье ещё больше подчеркнуло вашу харизматичную натуру!"

"Восхитительно! Алла, вы в этом платье как жительница Олимпа)"

"Фантастическая женщина!"

"Когда решила затмить Леди Гагу))"

"Волшебная! Как из сказки"

"Мне это платье напоминает цветок фуксии. Фасон платья как нежный колокольчик на тонкой веточке"

"Очень круто все: Вы, образ, цвет, фасон"

"Это не шикарный, это роскошный образ"

"Лесная нимфа"

"Потрясающий образ! Невероятный цветочный цвет! Вы как прекрасный пион)"

"Аллочка, вы просто неимоверно красивая и шикарная!"

"Просто вау"

"Давиду нужна сестренка) похожая на маму"

"Безумно красивая!! И вы, и образ"

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини. Пара совсем недавно отдыхала в Турции.

Также Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна.