Принцесса Монако: жена Николая Тищенко вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье

Барановская просто засыпала фанов яркими фото
Алла Барановская буквально засыпала сеть своими яркими фото с прошедшей вечеринке "Бал цветов", которая прошла в ресторане ее супруга Николая Тищенко. Барановская заранее извинилась у многотысячной армии поклонников за "спам" и опубликовала серию ярких снимков, на которых позирует в роскошном образе.
Так, "хозяйка" вечеринки блистала в вечернем платье в пол насыщенного цвета фуксии. При этом платье отличается достаточно оригинальным кроем. Пышный топ лишь с одной стороны соединен с такой же воздушной юбкой, оголяя тонкую талию Барановской. Зона шеи декорирована несколькими искусственными бриллиантами. В целом, образ получился очень элегантный.
"Влюблена в этот образ на 100%! И почему я раньше не носила такие фасоны и цвета...?" – отмечает сама Барановская.
Роскошная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
При этом отдельным постом известная украинская блогер подчеркнула свой макияж. По словам Аллы, теперь это ее самый любимый выход.
"Мне все больше хочется легкости в образах! Я все реже выхожу в свет, просто потому что физически не вытягиваю. Но если и выхожу, то хочется чтоб в каждой детали на мне была легкость. Сейчас это мой любимый макияж! Максимально легкий тон, свои хорошо прокрашенные реснички, акцент на глаза. И идеальный оттенок карандаша для губ", - объяснила свой выбор Барановская.
Макияж Аллы Барановской для вечеринки "Бал цвет" в Киеве (фото: instagram.com/allabonya)
"У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия.
Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съемок, интервью и тд. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы! Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего, что я хочу. У меня не получается вообще", - подытожила Барановская.
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Ну а поклонники супруги известного ресторатора поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото.
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Напомним, ранее жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини. Пара совсем недавно отдыхала в Турции.
Также Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна.