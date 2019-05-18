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"Чоловікові пощастило": дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.05.2019 - 12:58
"Чоловікові пощастило": дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Відомому ресторатору виповнилося 47 років

Не встигла Алла Барановська відгуляти пишний "Бал квітів", як наспів новий привід для святкування - 17 травня її чоловіку Миколі Тищенку виповнилося 47 років. Ресторатор та телеведучий влаштував вечірку в одному зі своїх закладів. На своїй сторінці в Instagram його юна дружина зворушливо привітала коханого, а також показала, який образ вибрала з такого приводу.

23-річна Алла віддала перевагу напівпрозорому брючному комбінезону кавово-бежевого кольору, розшитому кристалами, від бренду Milla Nova. Вона доповнила образ ефектним макіяжем і сережками-висульками, а волосся залишила розпущеним.

"Я побачила цей комбез на показі одного бренду в Барселоні. Закохалася.
Дякую велике хлопцям за те, що доставили для мене цей образ прямо з показу.
Дякую! Все ручна робота", - розповіла Барановська.

&quot;Чоловікові пощастило&quot;: дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона зазначила, що їй важливо було бути красивою в цей день.

"Сьогодні свято в особливого чоловіка. Я щаслива, що доля дала мені шанс бути поруч з тобою", - написала дівчина.

&quot;Чоловікові пощастило&quot;: дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла також поділилася спільним фото з чоловіком, на якому вона ніжно обіймає Миколу за талію, стоячи ззаду.

"В сучасному світі залишилося так мало справжніх, сильних, вихованих чоловіків, які цінують і поважають жінку. Які вміють так любити. Найкращий чоловік на світі. З твоїм днем. Інше особисте. P. s. Давайте привітаємо Миколу разом. Йому буде дуже приємно!" - привітала вона коханого з днем народження.

&quot;Чоловікові пощастило&quot;: дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Користувачі мережі з задоволенням приєдналися до привітань, а також зазначили, що Тищенко дуже пощастило з такою чудовою дружиною і залишили безліч захоплених компліментів образу Барановської та її красі.

&quot;Чоловікові пощастило&quot;: дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

  • "Сама гідна для самого гідного"
  • "Алло, Ви дуже красива дівчина. Вашому чоловікові дуже пощастило"
  • "Ви неймовірно красива"
  • "Вітаю!!! А більшого щастя йому й годі бажати, адже це ви і ваш син"
  • "Вміє він жінок вибирати"
  • "Зі святом вашу родину!!! Продовжуйте бути такими ж щасливими. Ваша дуже гармонійна пара. Приємно вас бачити разом"
  • "Красива і розумна дівчина"
  • "Ідеальна"
  • "Він з вами помолодшав!!!! Це так видно! Йому з вами теж пощастило"
  • "Комбез нереальний, на вас ідеально сидить, фігура ЗАХВАТ. Аллочка, яка ви красива!"
  • "Комбез шикарний, але він виглядає тільки на такій бездоганній фігурі!!! Крутий образ"
  • "Вам дуже йде! Підкреслює вашу неймовірну харизму і ефектність!"
  • "Золотинка, дуже красива"
  • "Ви як голлівудська діва в цьому образі!"

&quot;Чоловікові пощастило&quot;: дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, дружина Миколи Тищенка Алла Барановська викликала фурор в мережі соковитим образом в "божественній" сукні на "Балу квітів".

Раніше дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні. Пара нещодавно відпочивала в Туреччині.

Також Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячих" фото біля басейну.

Принцеса Монако: дружина Миколи Тищенка викликала фурор в мережі соковитим образом в "божественній" сукні "Супер пара": Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячим" фото біля басейну
Новини України Микола ТищенкоАлла Барановская
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