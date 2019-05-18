"Чоловікові пощастило": дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Відомому ресторатору виповнилося 47 років

Не встигла Алла Барановська відгуляти пишний "Бал квітів", як наспів новий привід для святкування - 17 травня її чоловіку Миколі Тищенку виповнилося 47 років. Ресторатор та телеведучий влаштував вечірку в одному зі своїх закладів. На своїй сторінці в Instagram його юна дружина зворушливо привітала коханого, а також показала, який образ вибрала з такого приводу.

23-річна Алла віддала перевагу напівпрозорому брючному комбінезону кавово-бежевого кольору, розшитому кристалами, від бренду Milla Nova. Вона доповнила образ ефектним макіяжем і сережками-висульками, а волосся залишила розпущеним.

"Я побачила цей комбез на показі одного бренду в Барселоні. Закохалася.

Дякую велике хлопцям за те, що доставили для мене цей образ прямо з показу.

Дякую! Все ручна робота", - розповіла Барановська.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона зазначила, що їй важливо було бути красивою в цей день.

"Сьогодні свято в особливого чоловіка. Я щаслива, що доля дала мені шанс бути поруч з тобою", - написала дівчина.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла також поділилася спільним фото з чоловіком, на якому вона ніжно обіймає Миколу за талію, стоячи ззаду.

"В сучасному світі залишилося так мало справжніх, сильних, вихованих чоловіків, які цінують і поважають жінку. Які вміють так любити. Найкращий чоловік на світі. З твоїм днем. Інше особисте. P. s. Давайте привітаємо Миколу разом. Йому буде дуже приємно!" - привітала вона коханого з днем народження.

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Користувачі мережі з задоволенням приєдналися до привітань, а також зазначили, що Тищенко дуже пощастило з такою чудовою дружиною і залишили безліч захоплених компліментів образу Барановської та її красі.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Сама гідна для самого гідного"

"Алло, Ви дуже красива дівчина. Вашому чоловікові дуже пощастило"

"Ви неймовірно красива"

"Вітаю!!! А більшого щастя йому й годі бажати, адже це ви і ваш син"

"Вміє він жінок вибирати"

"Зі святом вашу родину!!! Продовжуйте бути такими ж щасливими. Ваша дуже гармонійна пара. Приємно вас бачити разом"

"Красива і розумна дівчина"

"Ідеальна"

"Він з вами помолодшав!!!! Це так видно! Йому з вами теж пощастило"

"Комбез нереальний, на вас ідеально сидить, фігура ЗАХВАТ. Аллочка, яка ви красива!"

"Комбез шикарний, але він виглядає тільки на такій бездоганній фігурі!!! Крутий образ"

"Вам дуже йде! Підкреслює вашу неймовірну харизму і ефектність!"

"Золотинка, дуже красива"

"Ви як голлівудська діва в цьому образі!"

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, дружина Миколи Тищенка Алла Барановська викликала фурор в мережі соковитим образом в "божественній" сукні на "Балу квітів".

Раніше дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні. Пара нещодавно відпочивала в Туреччині.

Також Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячих" фото біля басейну.