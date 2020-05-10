Мурашки по коже: Слава из НеАнгелов растрогала до слез пронзительными фото из роддома

Слава Каминская из группы НеАнгелы – дважды мама. Она воспитывает погодков Леонарда и Лауру. Мальчик растет точной копией папы, пластического хирурга Эдгара Каминского, который с гордостью демонстрирует таланты и способности сына в сети. А вот непоседа и модница Лаура очень похожа на звездную маму. Певица часто публикует снимки малышей в Instagram, а к особенному празднику, Дню матери (10 мая) подготовила нечто эксклюзивное.

Артистка показала на фото первые минуты жизни детей, когда малышей в роддоме прикладывают к груди, а материнскому счастью нет придела. На одном из кадров Слава плачет от счастья, не в силах сдержать эмоции.

"Самое прекрасное , что может произойти с женщиной. Вот так выглядит ЛЮБОВЬ! Мама , спасибо за жизнь", - подписала она пронзительные фото.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Душевные снимки оценили поклонники певицы и даже Леся Никитюк оставила смайлы-сердечки под постом.

Боже, какие фото. Без слов ... они прекрасны, эмоции которые красноречивее любых слов. Славочка, с праздником будь счастлива и любима

Боже... Какое фото! Такое настоящее

Вав.....друга фотка крута

Так мило и трогательно

Мурашки по коже от ваших фотографий!

Да , непередаваемые эмоции!

Это невероятно счастье, и эти первые моменты только мама может почувствовать

Душевное фото

Слава, как это мило

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы рассказала о драках и конфликтах с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой.