Помирились? Слава из НеАнгелов и ее бывший муж умилили домашними кадрами с детьми

Слава и Эдгар Каминские (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Певица гордится своим умным сыночком Леонардом

Слава Каминская из группы НеАнгелы тяжело переживала развод с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. В июне прошлого года пара официально разошлась – обошлось без скандалов и громких заявлений, а певица только приветствовала стремление бывшего супруга общаться с детьми: сыном Леонардом и дочкой Лаурой. Инициатором расторжения брака стал Эдгар, который вскоре закрутил новый роман, да и певица призналась, что не одинока, но имя избранника отказалась называть. Совместные фото в профиле экс-супругов не появлялись почти и год, и вот, на Пасху Слава показала домашний кадр вчетвером. Теперь же она опубликовала видео отца и сына.

Эдгар и Леонард, который растет копией папы, в домашней обстановке принялись обсуждать серьезные темы. Так, мальчик поздоровался с подписчиками в Instagram, продемонстрировал свою эрудицию и рассказал об островах в Антарктиде, перечислив их, но, правда, забыл названия одного.

"Когда дети умнее тебя", – подписала видео Слава, добавив хэштег "отцы и дети".

Поклонники певицы восхитились талантами маленького гения и не упустили возможности прокомментировать отношения Славы и Эдгара.

Очень непривычно теперь видеть Эдгарда в вашей ленте

Вы - красотка, Эдгар - красавчик. Что вы расстались! Как мне жаль, а

Маленький гений

Моя мрія, щоб ви помирилися

Такий маленький а вже такий розумний

Сын и папуля

Слава! Какие Вы все хорошенькие. Люблю

Умничка. Очень крутой парень Леон

Все мы хотим, что бы вы были вместе и рядом

Скриншот комментариев

Эдгар также поделился домашними кадрами с дочкой и сыном. Папа играет с малышами, которые его буквально не отпускают ни на шаг.

Эдгар Каминский с детьми ( instagram.com/edgar_kaminskyi)

К слову, в декабре прошлого года на дне рождения дочки Лауры Слава Каминская поцеловала бывшего супруга Эдгара.