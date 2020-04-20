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Такие красивые! Слава из НеАнгелов воссоединилась с бывшим мужем и умилила семейным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2020 - 10:56
Такие красивые! Слава из НеАнгелов воссоединилась с бывшим мужем и умилила семейным фото
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Певица опубликовала пасхальное фото с бывшим супругом и детьми

Слава Каминская из группы НеАнгелы на карантине большую часть времени проводит с детьми – Лаурой и Леонардом. Звезда с удовольствием готовит и ее все чаще можно увидеть у плиты, а детки стали незаменимыми мамиными помощниками и помогли ей подготовиться к Пасхе – приготовить тесто, покрасить яйца. А вот неожиданным гостем на празднике стал бывший муж звезды – пластический хирург Эдгар Каминский. Слава опубликовала совместное семейное фото на страничке в Instagram.

Певица поделилась кадром с экс-супругом и детьми. Эдгар обнимает смеющегося Леонарда (многие поклонники артистки считают, что мальчик растет копией отца), рядом позирует Лаура в костюме "единорога" - пышном платье с фитиновой разноцветной юбкой и оригинальным ободком на голове. Слава стоит чуть поодаль и слегка улыбается. На ней - джинсовая юбка с высокой посадкой и кораловая футболка с крупными надписями. Певица сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

В подписи звезда поздравила поклонников со светлой Пасхой, а они , в ответ, одарили ее комплиментами и порадовались, что звездная семья пусть на время , но по прекрасному поводу, воссоединилась.

Такие красивые! Слава из НеАнгелов воссоединилась с бывшим мужем и умилила семейным фото

Фото: Слава Каминская с экс-супругом и детьми (instagram.com/babaslavka)

Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками

  • Красивая семья
  • Все ж подходите друг дружке
  • Ну яка ж чудова сім‘я
  • Такі красиві!
  • Какие классные
  • Так приємно бачити вас разом
  • Так мило
  • Ну какая все-таки красивая пара
  • Классно смотритесь вместе!
  • Детям хорошо, когда родители счастливы! Ребят, гармонии Вам, несмотря ни на что

Скриншот комментариев

Напомним, что Слава Каминская показала горячее и провокационное видео из ванной, на котором предстала без одежды.

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