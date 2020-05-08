Выбили зуб: Слава из НеАнгелов рассказала о драках с коллегой по группе

Слава Каминская и Виктория Смеюха (фото: instagram.com/babaslavka)

Певицы могут эмоционально повздорить

Слава Каминская из дуэта НеАнгелы и ее коллега по группе Виктория Смеюха работают вместе на сцене более 13 лет! Певицы не всегда ладят и между ними могут случаться конфликты, хоть за долгое время существования коллектива они сумели притереться и отлично изучили особенности друг друга. Как-то Слава пожаловалась на то, что Виктория отказалась петь на ее дне рождения, хоть у артистка нашлась на это веская причина. Теперь же "рыженькая" из НеАнгелов рассказала о драках в коллективе.

Во время пямого эфира с Олей Поляковой Слава заявила, что девушки не только выясняли отношения на словах, но дело дошло и до рукоприкладства, когда они не смогли справиться с эмоциями.

"Мы выбили зуб нашему визажисту. Он нас разнимал и остался без зуба. У нас были разные ситуации. Мы даже подрались, когда я беременная была – на восьмом или девятом месяце. Сейчас мы абсолютно нормально смотрим на эту ситуацию, но тогд… У меня гормоны – мне вообще слова не скажи. А Вика любит опаздывать очень сильно. А я не могу обувь сама надеть – живот мешает. Я ей: "Давай быстрее!" Слово за слово…" - вспоминает певица.

Слава Каминская и Виктория Смеюха (фото: instagram.com/neangely.official)

Кроме того, Слава сделала признания об экс-супруге Эдгаре Каминском и его ныншней возлюбленной, а также рассказала об отношениях с бывшей свекровью.

"Мы не общались, не общались, а потом как-то я приехала. Я за ней соскучилась. Мы пообнимались и поняли, что нам друг друга не хватает", - поделилась артистка.

"У меня очень корректно вела себя свекровь. Она хорошо относится ко всем его (Эдгара - прим. ред.) барышням. Мало того, я тоже к ним всем хорошо отношусь. Конечно, история умалчивает, но даже дружу с некоторыми, которые были после меня", - сделала неожиданное признание Слава.

Видео: youTube/Оля Полякова

Напомним, что ранее Слава и Эдгар Каминские показали милые домашние кадры с детьми Леонардом и Лаурой.