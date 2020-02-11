Моя царица, моя опасная львица: Потап снял милое домашнее видео с Каменских

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Поклонники пришли в восторг от яркого ролика

Яркая и веселая парочка Потап и Настя Каменских не дают скучать своим поклонникам - они постоянно делятся в сети интересными моментами из своей жизни. Так, недавно супруги растрогали романтикой после непродолжительной разлуки - они явно были очень рады вновь быть вместе.

Продюсер опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео с любимой, которым вызвал настоящий восторг фанатов. Артист решил снять импровизированный домашний клип на песню своей группы MOZGI "Девочка" - конечно же, с обожаемой Настей! В ролике Потап будто бы поет текст песни, а Каменских мило обыгрывает текст.

"Если будет в кармане полнейший зеро, она скажет: "Ничего, малыш, переживем". Это моя царица, моя опасная львица", – поется в треке.



Супруги одеты очень просто и по-домашнему и выглядят невероятно мило.



"В преддверии выхода нового клипа по просьбе фанов я снял именно ту, о ком пою", – прокомментировал Алексей Потапенко.

Видео: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Поклонники поспешили прокомментировать очаровательный ролик, оставив Потапу и Насте много теплых слов.

Я вас обожнюю

Обожаю

Львица классная, красавица, огонь!!!!

Настя красотка

Вы офигенные ребята!!!!

Вы бомбезные)

Очень крутая песня

Красивая пара

Классно. Будем ждать клип!

Настя, люблю тебе

Настя 100% царица

А с сыном Андреем будет клип?! Ждём - Папа +Сын =МегаклипПотапенко!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра. Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото.