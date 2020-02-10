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Солнечная Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 12:10
Солнечная Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Певица зарядила поклонников хорошим настроением

Настя Каменских часто мотивирует своих подписчиков жизненными и ободряющими постами. Она призывает всегда быть целеустремленным, идти к своей мечте и с любовью и самоотдачей заниматься тем, к чему лежит душа. Певица делиться поклонниками откровениями и даже признается в слабостях. Например, ранее она заявила, что немного помешана на шоппинге. Теперь же артистка решила опубликовать список правил, которые обеспечат успех и хорошее настроение на всю неделю.

Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото, на котором позирует в классическом двубортном пальто прямого кроя светло-миндального пастельного оттенка, по ним виднеются черные штаны и белое худи. На шее у Насти – кулон на длинной цепочке. Она искренне улыбается в камеру и смотрит прямо в объектив.

"Мои основные правила утра: проснуться в хорошем настроении, улыбнуться новому дню, спорт или зарядка и вперёд за приключениями. Пусть ваша неделя обязательно будет успешной и радостной!" - пожелала она подписчикам.

Солнечная Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Правила Насти пришлись по душе ее аудитории. Поклонники певицы сообщили, что взяли их на вооружение и не упустили возможности одарить певицу комплиментами.

Солнечная Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

  • Красотка
  • Правила, прям как у меня!
  • Класс
  • Такая солнечная
  • Настуня, ти неперевершена, як завжди бадьориш
  • Настя, ты супер
  • Пуська такая
  • Дякую за мотивавацію!
  • Просто неймовірна
  • Вы как всегда неотразимы

Скриншот комментариев

Ранее Потап очаровал романтичным фото с женой Настей Каменских. На снимке пара держится за руки. Рэпер прилетел домой после недельного отсутствия и соскучился за любимой.

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Новости Украины Настя Каменских
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