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Моя цариця, моя небезпечна левиця: Потап зняв миле домашнє відео з Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.02.2020 - 12:28
Моя цариця, моя небезпечна левиця: Потап зняв миле домашнє відео з Каменських
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Шанувальники прийшли в захват від яскравого ролика

Яскрава і весела парочка Потап і Настя Каменських не дають нудьгувати своїм шанувальникам - вони постійно діляться в мережі цікавими моментами з життя. Так, нещодавно подружжя зворушили романтикою після нетривалої розлуки - вони явно були дуже раді знову бути разом.

Продюсер опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео з коханою, яким викликав справжній захват фанатів. Артист вирішив зняти імпровізований домашній кліп на пісню своєї групи MOZGI "Дівчинка" - звичайно ж, з обожнюваною Настею! У ролику Потап ніби співає текст пісні, а Каменських мило обігрує текст.

"Якщо буде в кишені цілковите зеро, вона скаже: "Нічого, малюк, переживемо". Це моя цариця, моя небезпечна левиця", – співається в треку.


Подружжя одягнені дуже просто і по-домашньому і виглядають неймовірно мило.

"Напередодні виходу нового кліпу на прохання фанів я зняв саме ту, про кого співаю", – прокоментував Олексій Потапенко.

Відео: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Шанувальники поспішили прокоментувати чарівний ролик, залишивши Потапу і Насті багато теплих слів.

  • Я вас обожнюю
  • Обожнюю
  • Левиця класна, красуня, вогонь!!!!
  • Настя красуня
  • Ви офігенний хлопці!!!!
  • Ви бомбезні)
  • Дуже крута пісня
  • - Гарна пара
  • Класно. Будемо чекати кліп!
  • Настя, люблю тебе
  • Настя 100% цариця
  • А з сином Андрієм буде кліп?! Чекаємо - Батько +Син =МегаклипПотапенко!!!

Моя цариця, моя небезпечна левиця: Потап зняв миле домашнє відео з Каменських

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку. Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото.

Сонячна Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку Хімія заворожує: Потап і Каменських викликали фурор щасливим фото
Новини України Настя КаменськихПотап
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