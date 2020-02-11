Моя цариця, моя небезпечна левиця: Потап зняв миле домашнє відео з Каменських

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Шанувальники прийшли в захват від яскравого ролика

Яскрава і весела парочка Потап і Настя Каменських не дають нудьгувати своїм шанувальникам - вони постійно діляться в мережі цікавими моментами з життя. Так, нещодавно подружжя зворушили романтикою після нетривалої розлуки - вони явно були дуже раді знову бути разом.

Продюсер опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео з коханою, яким викликав справжній захват фанатів. Артист вирішив зняти імпровізований домашній кліп на пісню своєї групи MOZGI "Дівчинка" - звичайно ж, з обожнюваною Настею! У ролику Потап ніби співає текст пісні, а Каменських мило обігрує текст.

"Якщо буде в кишені цілковите зеро, вона скаже: "Нічого, малюк, переживемо". Це моя цариця, моя небезпечна левиця", – співається в треку.



Подружжя одягнені дуже просто і по-домашньому і виглядають неймовірно мило.



"Напередодні виходу нового кліпу на прохання фанів я зняв саме ту, про кого співаю", – прокоментував Олексій Потапенко.

Відео: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Шанувальники поспішили прокоментувати чарівний ролик, залишивши Потапу і Насті багато теплих слів.

Я вас обожнюю

Обожнюю

Левиця класна, красуня, вогонь!!!!

Настя красуня

Ви офігенний хлопці!!!!

Ви бомбезні)

Дуже крута пісня

- Гарна пара

Класно. Будемо чекати кліп!

Настя, люблю тебе

Настя 100% цариця

А з сином Андрієм буде кліп?! Чекаємо - Батько +Син =МегаклипПотапенко!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку. Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото.