"Моя Мисс Галактика": Холостяк 9 очаровал элегантным фото с любимой

Пара отправилась на конкурс красоты
Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова буквально неразлучны. Пара только вернулась из Италии, как тут же отправилась на светское мероприятие в Киеве – конкурс красоты "Мисс Украина-Вселенная- 2019", который состоялся 24 октября. Никита стал ведущим церемнии, а Даша пришла посмотреть на самых красивых девушек страны в качестве спутницы любимого. Шоумен опубликовал фото со второй половинкой в Instagram и нежно обратился к ней со своей странички.
Влюбленные выглядели подчеркнуто элегантно. Никита отдал предпочтение классике – костюм, белая рубашка, "бабочка" и фирменная обезоруживающая улыбка. Его очаровательная спутница также придерживалась дресс-кода – Даша пришла в изысканном платье с открытыми плечами, дополнила вечерний образ аксессуарами – свисающие длинные серьги и скромная и изысканная подвеска на цепочке. Волосы девушка гладко уложила сзади, собрав в пучок, макияж – максимально естественный.
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)
Никита обнял возлюбленную за талию и признался, что обычно испытывает волнение перед ответственными мероприятиями, но с появлением рядом второй половинки это проходит.
"Веду конкурс Мисс Украина- Вселенная- 2019". Обычно немного волнуюсь перед такими масштабными ивентами, но не сегодня, со мной моя Мисс Галактика", - написал он.
Поклонники пары не смогли пройти мимо романтичного снимка. Они без устали делали комплименты влюбленным.
Скриншот комментариев
В сториз Даша показала, чем занялась, пока Никита работал. Она села за один стол с подругами и наблюдала за происходящим на сцене, а также веселилась под песни приглашенной гостьи Jerry Heil.
Фото: Дария Квиткова с подругами (instagram.com/kvittkova)
Напомним, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова обратилась к поклонницам с мотивационной речью.