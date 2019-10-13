"Ваше — будет вашим": избранница Холостяка 9 дала советы девушкам

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Победительница романтического шоу посоветовала не бояться быть собой

Победительница 9 сезона романтического шоу Холостяк и избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова сломала все стереотипы о проекте - ведь вопреки обыкновению, пара не распалась вскоре после его окончания. Они все еще влюблены и счастливы, живут вместе и много путешествуют. Кроме того, молодые люди весьма откровенны в сети и с удовольствием показывают моменты своей совместной жизни. Так, недавно Никита поделился откровениями о своих недостатках, которые раздражают Дашу.

Девушка тоже много общается с подписчиками и даже организовала с ними тур в Италию, где пятеро девушек отлично провели время. Квиткова поделилась атмосферными и яркими фото из Рима и дала девушкам советы о том, как вести себя с тем, кто тебе нравится.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Любимая Добрынина уверена, что необходимо оставаться собой и не нужно скрывать свои эмоции.

"Не бойтесь демонстрировать свои недостатки. Не волнуйтесь о том, как вам нужно выглядеть или вести себя. Не бойтесь быть собой. Не прячьте все ваши эмоции и переживания, говорите и делайте то, что действительно думаете и хотите. Смейтесь и веселитесь, если чувствуете себя счастливыми или злитесь и плачьте, если вам грустно и страшно. Будьте прежде всего живым человеком с настоящими эмоциями и чувствами. Помните, что быстровянущие, но живые цветы, всегда нравятся больше, чем идеальные, но искусственные букеты. Не бойтесь отпугнуть кого-то тем, что вы всегда честно говорите то, что именно сейчас чувствуете или думаете.

Ваше - всегда будет вашим. Поэтому рискните быть собой и поверьте — оно того стоит", - отметила Даша.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Фолловеры благодарят девушку за мудрость и вдохновение и восхищаются ее красотой.

Дашуняяяя!!! ТЫ СУПЕР , ПРОСТО СУПЕР!!!!!

Отличные слова, ты супер

какая у вас невероятная улыбка

Даша, твои фото из Рима просто огонь, все до одной!

Як все вірно сказано! Підписуюсь під кожним словом!

Красотка

Какие крутые кадры

Да, особенно люди, которым мы дороги и ценят нас именно такими, какими мы есть...

Золотые слова. Дашка,ты клевая

Даша ти дуже класна ))

Красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, счастливые Холостяк 9 Никита Добрынин с избранницей Дашей Квитковой поделились секретом гармонии в отношениях.

Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова оголились на камеру и похвастались своими татуировками.