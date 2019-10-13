"Ваше — будет вашим": избранница Холостяка 9 дала советы девушкам

Победительница романтического шоу посоветовала не бояться быть собой
Победительница 9 сезона романтического шоу Холостяк и избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова сломала все стереотипы о проекте - ведь вопреки обыкновению, пара не распалась вскоре после его окончания. Они все еще влюблены и счастливы, живут вместе и много путешествуют. Кроме того, молодые люди весьма откровенны в сети и с удовольствием показывают моменты своей совместной жизни. Так, недавно Никита поделился откровениями о своих недостатках, которые раздражают Дашу.
Девушка тоже много общается с подписчиками и даже организовала с ними тур в Италию, где пятеро девушек отлично провели время. Квиткова поделилась атмосферными и яркими фото из Рима и дала девушкам советы о том, как вести себя с тем, кто тебе нравится.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Любимая Добрынина уверена, что необходимо оставаться собой и не нужно скрывать свои эмоции.
"Не бойтесь демонстрировать свои недостатки. Не волнуйтесь о том, как вам нужно выглядеть или вести себя. Не бойтесь быть собой. Не прячьте все ваши эмоции и переживания, говорите и делайте то, что действительно думаете и хотите. Смейтесь и веселитесь, если чувствуете себя счастливыми или злитесь и плачьте, если вам грустно и страшно. Будьте прежде всего живым человеком с настоящими эмоциями и чувствами. Помните, что быстровянущие, но живые цветы, всегда нравятся больше, чем идеальные, но искусственные букеты. Не бойтесь отпугнуть кого-то тем, что вы всегда честно говорите то, что именно сейчас чувствуете или думаете.
Ваше - всегда будет вашим. Поэтому рискните быть собой и поверьте — оно того стоит", - отметила Даша.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Фолловеры благодарят девушку за мудрость и вдохновение и восхищаются ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Напомним, счастливые Холостяк 9 Никита Добрынин с избранницей Дашей Квитковой поделились секретом гармонии в отношениях.
Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова оголились на камеру и похвастались своими татуировками.