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"Моя Міс Галактика": Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.10.2019 - 14:32
"Моя Міс Галактика": Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Пара вирушила на конкурс краси

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Дарина Квіткова буквально нерозлучні. Пара щойно повернулася з Італії, як тут же відправилася на світський захід у Києві – конкурс краси "Міс Україна-Всесвіт - 2019", який відбувся 24 жовтня. Микита став ведучим заходу, а Даша прийшла подивитися на найкрасивіших дівчат країни в якості супутниці коханого. Шоумен опублікував фото з другою половинкою в Instagram і ніжно звернувся до неї зі своєї сторінки.

Закохані підкреслено елегантно виглядали. Микита віддав перевагу класиці – костюм, біла сорочка, "метелик" та фірмова обеззброююча посмішка. Його чарівна супутниця також дотрималась дрес-коду – Даша прийшла у вишуканій сукні з відкритими плечима, доповнила вечірній образ аксесуарами – звисають довгі сережки і скромна і вишукана підвіска на ланцюжку. Волосся дівчина гладко уклала ззаду, зібравши в пучок, макіяж – максимально природній.

&quot;Моя Міс Галактика&quot;: Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита обійняв кохану за талію і зізнався, що зазвичай відчуває хвилювання перед відповідальними заходами, але з появою поруч другої половинки це проходить.

"Веду конкурс" Міс Україна - Всесвіт - 2019". Зазвичай трохи хвилююся перед такими масштабними івентами, але не сьогодні зі мною моя Міс Галактика", - написав він.

Шанувальники пари не змогли пройти повз романтичного знімка. Вони невтомно робили компліменти закоханим.

  • Гарна пара
  • Це мило
  • Ви так підходите один одному. Щастя Вам
  • Яка гарна пара
  • Ви мені дуже подобаєтесь! Приумнажайте і далі свою любов
  • Гарнюньки
  • Ви дуже гарні разом. Даша, тобі пощастило
  • Ви дуже схожі, гарнюні
  • Гарненькі
  • Ви неймовірно чудові, доречі посмішки у вас схожі!

Скріншот коментарів

У сториз Даша показала, чим зайнялася, поки Микита працював. Вона сіла за один стіл з подругами і спостерігала за подіями на сцені, а також веселилася під пісні запрошеної гості Jerry Heil.

&quot;Моя Міс Галактика&quot;: Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою

Фото: Дарія Квіткова з подругами (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова звернулася до прихильницям з мотиваційної промовою.

У ліжку і не тільки: Холостяк 9 показав особисті фото з коханою і здивував одкровеннями Стильна і красива: переможниця Холостяк 9 розважилася в Римі без коханого
Новини України ХолостякМикита Добринін
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