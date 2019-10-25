"Моя Міс Галактика": Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Пара вирушила на конкурс краси

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Дарина Квіткова буквально нерозлучні. Пара щойно повернулася з Італії, як тут же відправилася на світський захід у Києві – конкурс краси "Міс Україна-Всесвіт - 2019", який відбувся 24 жовтня. Микита став ведучим заходу, а Даша прийшла подивитися на найкрасивіших дівчат країни в якості супутниці коханого. Шоумен опублікував фото з другою половинкою в Instagram і ніжно звернувся до неї зі своєї сторінки.

Закохані підкреслено елегантно виглядали. Микита віддав перевагу класиці – костюм, біла сорочка, "метелик" та фірмова обеззброююча посмішка. Його чарівна супутниця також дотрималась дрес-коду – Даша прийшла у вишуканій сукні з відкритими плечима, доповнила вечірній образ аксесуарами – звисають довгі сережки і скромна і вишукана підвіска на ланцюжку. Волосся дівчина гладко уклала ззаду, зібравши в пучок, макіяж – максимально природній.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита обійняв кохану за талію і зізнався, що зазвичай відчуває хвилювання перед відповідальними заходами, але з появою поруч другої половинки це проходить.

"Веду конкурс" Міс Україна - Всесвіт - 2019". Зазвичай трохи хвилююся перед такими масштабними івентами, але не сьогодні зі мною моя Міс Галактика", - написав він.

Шанувальники пари не змогли пройти повз романтичного знімка. Вони невтомно робили компліменти закоханим.

Гарна пара

Це мило

Ви так підходите один одному. Щастя Вам

Яка гарна пара

Ви мені дуже подобаєтесь! Приумнажайте і далі свою любов

Гарнюньки

Ви дуже гарні разом. Даша, тобі пощастило

Ви дуже схожі, гарнюні

Гарненькі

Ви неймовірно чудові, доречі посмішки у вас схожі!

Скріншот коментарів

У сториз Даша показала, чим зайнялася, поки Микита працював. Вона сіла за один стіл з подругами і спостерігала за подіями на сцені, а також веселилася під пісні запрошеної гості Jerry Heil.

Фото: Дарія Квіткова з подругами (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова звернулася до прихильницям з мотиваційної промовою.