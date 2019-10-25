"Моя Міс Галактика": Холостяк 9 зачарував елегантним фото з коханою

Пара вирушила на конкурс краси
Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Дарина Квіткова буквально нерозлучні. Пара щойно повернулася з Італії, як тут же відправилася на світський захід у Києві – конкурс краси "Міс Україна-Всесвіт - 2019", який відбувся 24 жовтня. Микита став ведучим заходу, а Даша прийшла подивитися на найкрасивіших дівчат країни в якості супутниці коханого. Шоумен опублікував фото з другою половинкою в Instagram і ніжно звернувся до неї зі своєї сторінки.
Закохані підкреслено елегантно виглядали. Микита віддав перевагу класиці – костюм, біла сорочка, "метелик" та фірмова обеззброююча посмішка. Його чарівна супутниця також дотрималась дрес-коду – Даша прийшла у вишуканій сукні з відкритими плечима, доповнила вечірній образ аксесуарами – звисають довгі сережки і скромна і вишукана підвіска на ланцюжку. Волосся дівчина гладко уклала ззаду, зібравши в пучок, макіяж – максимально природній.
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)
Микита обійняв кохану за талію і зізнався, що зазвичай відчуває хвилювання перед відповідальними заходами, але з появою поруч другої половинки це проходить.
"Веду конкурс" Міс Україна - Всесвіт - 2019". Зазвичай трохи хвилююся перед такими масштабними івентами, але не сьогодні зі мною моя Міс Галактика", - написав він.
Шанувальники пари не змогли пройти повз романтичного знімка. Вони невтомно робили компліменти закоханим.
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У сториз Даша показала, чим зайнялася, поки Микита працював. Вона сіла за один стіл з подругами і спостерігала за подіями на сцені, а також веселилася під пісні запрошеної гості Jerry Heil.
Фото: Дарія Квіткова з подругами (instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, що переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова звернулася до прихильницям з мотиваційної промовою.