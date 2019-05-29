"Моя любовь бесконечна": Лорак взбудоражила сеть дерзким образом без белья

Известная певица Ани Лорак взволновала поклонников весьма смелым и откровенным снимком, которым она поделилась на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в укороченных брюках песочного цвета, а также облегающей темно-серой кофточке с вырезом буквально до пупка.

Пикантное декольте оформлено шнуровкой, при этом артистка не стала надевать бюстгальтер, что отчетливо видно на снимке.

Каролина дополнила образ босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Под публикацией она оставила несколько интригующее послание.

"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фолловеры исполнительницы тут же принялись гадать, кому же посвящены эти слова. Что касается образа Ани, тут мнения фанов разделились - одни пишут, что она прекрасна и сексуальна, другие же нашли его не совсем удачным.

"С каждым разом все красивее и сексуальнее. куда? как? нереальная женщина"

"Очень стильная и сексуальная...Огонь!"

"Такие фото делают женщины отчаевшиеся..ужасно.У стилиста выходной?"

"Аня, вам этот наряд не совсем подходит! Предыдущие лучше!"

"Магически сексуальная"

"Снимите это немедленно. Вы Королева красоты, что Вы на себя напялили))"

"Я дар речи потеряла! Какая же Вы красивая и сексуальная!"

"Шикарная женщина"

"Видно, что вы счастливы по-настоящему. Каролина, шикарно выглядите!! Прекрасного вам дня"

"Самый невероятно-сумасшедший стиль!"

"А лифчик где потеряла?"

Напомним, недавно Ани Лорак очаровала новым нежным фото.

Ранее Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой Соней.

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.