"Моя любовь бесконечна": Лорак взбудоражила сеть дерзким образом без белья

Певица также оставила интригующую подпись под публикацией
Известная певица Ани Лорак взволновала поклонников весьма смелым и откровенным снимком, которым она поделилась на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в укороченных брюках песочного цвета, а также облегающей темно-серой кофточке с вырезом буквально до пупка.
Пикантное декольте оформлено шнуровкой, при этом артистка не стала надевать бюстгальтер, что отчетливо видно на снимке.
Каролина дополнила образ босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Под публикацией она оставила несколько интригующее послание.
"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фолловеры исполнительницы тут же принялись гадать, кому же посвящены эти слова. Что касается образа Ани, тут мнения фанов разделились - одни пишут, что она прекрасна и сексуальна, другие же нашли его не совсем удачным.
Напомним, недавно Ани Лорак очаровала новым нежным фото.
Ранее Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой Соней.
К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.