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"Моя любов-безмежна": Лорак розбурхала мережу зухвалим образом без білизни


Співачка також залишила інтригуючий підпис під публікацією

Відома співачка Ані Лорак схвилювала шанувальників вельми сміливим і відвертим знімком, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка позує в укорочених брюках пісочного кольору, а також облягаючій темно-сірій кофтині з вирізом буквально до пупка.

Пікантне декольте оформлено шнурівкою, при цьому артистка не стала надягати бюстгальтер, що чітко видно на знімку.

Кароліна доповнила образ босоніжками на підборах і сонцезахисними окулярами.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Під публікацією вона залишила дещо інтригуюче послання.

"Твоя увага безцінна... Моя любов безмежна", - написала Лорак.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фолловери виконавиці тут же почали гадати, кому присвячені ці слова. Що стосується образу Ані, тут думки фанів розділилися - одні пишуть, що вона прекрасна і сексуальна, інші ж знайшли його не зовсім вдалим.

  • "З кожним разом все красивіше і сексуальніше. куди? як? нереальна жінка"
  • "Дуже стильна і сексуальна...Вогонь!"
  • "Такі фото роблять жінки отчаевшиеся..жахливо.У стиліста вихідний?"
  • "Аня, вам цей наряд не зовсім підходить! Попередні краще!"
  • "Магічно сексуальна"
  • "Зніміть це негайно. Ви Королева краси, що Ви на себе напнули))"
  • "Я втратила дар мови! Яка Ви красива і сексуальна!"
  • "Шикарна жінка"
  • "Видно, що ви щасливі по-справжньому. Кароліна, чудово виглядаєте!! Чудового вам дня"
  • "Самий неймовірно-божевільний стиль!"
  • "А ліфчик де загубила?"

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак зачарувала новим ніжним фото.

Раніше Ані Лорак зворушила мережу душевним знімком з донькою Сонею.

До речі, нещодавно Ані Лорак неоднозначну зробила заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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