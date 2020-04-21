Моя фотогеничная жена: Дантес поделился жарким фото именинницы Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес - одна из самых крепких и веселых пар украинского шоу-бизнеса. Им никогда не скучно друг с другом - наоборот, на карантине они наслаждаются совместным досугом и не забывают развлекать своих поклонников. Так, певица выходит в прямые эфиры и балует фанов эффектными и соблазнительными фотосессиями, которые умудряется делать даже дома - к примеру, на днях артистка позировала в халате и полотенце на голове. На время самоизоляции выпал и день рождения Дорофеевой - 21 апреля у нее 30-летний юбилей.

Любящий муж решил поздравить Надю в сети, причем сделал это весьма оригинальным образом. Дантес опубликовал жаркий пляжный снимок супруги, на котором Надя в слитном черном купальнике лежит на песке на берегу моря. Артистка игриво подняла ножки и задорно улыбается, восхищая точеными формами.

"Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления", - с юмором прокомментировал Владимир.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Пользователи сети не заставили себя ждать и засыпали Надю душевными пожеланиями в ее день рождения.

Дачу у моря, море удачи

С днём рождения эталон красоты

Просто лучшие

С днём рождения, Надюша

Желаю тебе, Дорофеева, найти верного и единственного на всю жизнь

Море удачи и дачу у моря. И домик в Польше и два красных Porsche!

Надя с днём рождения желаем женского счастья и много любви

Надь, желаю здоровья, счастья, денег, чтобы Вова вкусно кормил... Ну и деток красивых и таких же талантливых

Вау! Надя, у вас день рождения в один день с Елизаветой . Желаю, вам, долгих и счастливых лет жизни

Пусть все будет шикарно,не прекращайте гореть

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что Надя Дорофеева "сдала" любимые места в Киеве и рассказала о своем гардеробе и принципе выбора вещей.