Моя фотогенічна дружина: Дантес поділився жарким фото іменинниці Дорофєєвої

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес - одна з найбільш міцних і веселих пар українського шоу-бізнесу. Їм ніколи не нудно один з одним - навпаки, на карантині вони насолоджуються спільним дозвіллям і не забувають розважати своїх шанувальників. Так, співачка виходить в прямі ефіри і балує фанів ефектними і спокусливими фотосесіями, які примудряється робити навіть вдома - приміром, днями артистка позувала в халаті і рушнику на голові. На час самоізоляції випав і день народження Дорофєєвої - 21 квітня у неї 30-річний ювілей.

Люблячий чоловік вирішив привітати Надю в мережі, причому зробив це вельми оригінальним чином. Дантес опублікував жаркий пляжний знімок дружини, на якому Надя в злитному чорному купальнику лежить на піску на березі моря. Артистка грайливо підняла ніжки і завзято посміхається, захоплюючи точеними формами.

"Моя фотогенічна дружина. Побажайте їй здоров'я, жіночого щастя і грошей. А то поки тільки якісь нестандартні привітання", - з гумором прокоментував Володимир.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Користувачі мережі не змусили себе чекати і засипали Надю душевними побажаннями в її день народження.

Дачу у моря, море удачі

З днем народження еталон краси

Просто кращі

З днем народження, Надюша

Бажаю тобі, Дорофєєва, знайти вірного і єдиного на все життя

Море удачі і дачу у моря. І будиночок в Польщі і два червоних Porsche!

Надя з днем народження бажаємо жіночого щастя і багато любові

Надь, бажаю здоров'я, щастя, грошей, щоб Вова смачно годував... Ну і діток гарних і таких же талановитих

Вау! Надя, у вас день народження в один день з Єлизаветою . Бажаю, вам, довгих і щасливих років життя

Нехай все буде шикарно,не припиняйте горіти

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва "сдала" улюблені місця в Києві і розповіла про свій гардероб і принцип вибору речей.