Моя фотогенічна дружина: Дантес поділився жарким фото іменинниці Дорофєєвої

21 квітня співачка відзначає ювілей - їй виповнилося 30 років
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес - одна з найбільш міцних і веселих пар українського шоу-бізнесу. Їм ніколи не нудно один з одним - навпаки, на карантині вони насолоджуються спільним дозвіллям і не забувають розважати своїх шанувальників. Так, співачка виходить в прямі ефіри і балує фанів ефектними і спокусливими фотосесіями, які примудряється робити навіть вдома - приміром, днями артистка позувала в халаті і рушнику на голові. На час самоізоляції випав і день народження Дорофєєвої - 21 квітня у неї 30-річний ювілей.
Люблячий чоловік вирішив привітати Надю в мережі, причому зробив це вельми оригінальним чином. Дантес опублікував жаркий пляжний знімок дружини, на якому Надя в злитному чорному купальнику лежить на піску на березі моря. Артистка грайливо підняла ніжки і завзято посміхається, захоплюючи точеними формами.
"Моя фотогенічна дружина. Побажайте їй здоров'я, жіночого щастя і грошей. А то поки тільки якісь нестандартні привітання", - з гумором прокоментував Володимир.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)
Користувачі мережі не змусили себе чекати і засипали Надю душевними побажаннями в її день народження.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва "сдала" улюблені місця в Києві і розповіла про свій гардероб і принцип вибору речей.