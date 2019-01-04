"Мой доктор": Лобода показала игривое фото с Линдеманном

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Таким образом певица поздравила немецкого рокера с днем рождения

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно порадовала фанов отпускными фото со старшей дочкой, до сих пор скрывает имя отца своей младшей дочери Тильды, родившейся в мае 2018 года. В сети давно гуляют слухи о том, что им является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у артистки якобы роман. В пятницу, 4 января, Светлана в очередной раз их подогрела, поделившись игривым фото с музыкантом, сделанном в больнице.

На снимке Лобода сидит на больничной койке и нежно прижимается к Линдеманну, который одет в докторские халат и маску и держит в руке шприц.

"С днем рождения моего лучшего доктора в мире", - подписала фото украинская артистка.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Тилль действительно отмечает день рождения 4 января - ему исполнилось 56 лет.

Поклонники Лободы тут же узнали Линдеманна и предсказуемо пришли в восторг от подобной публикации.

"Похоже на сюжет немецкого кино", "Знакомое лицо доктора, где то я его видел", "Две звезды, две светлых повести", "Линдеманнушка, с Днем Рождения", "Просто бомбические", "Я так рада за Свету, любовь победила", "Немец", "Они вместе!Ееееее", "Тиль Линдеманн)) У него сегодня др)) Вот и дочка Тильда,чего ж отрицать это?", "Это же он....", "Ееееееееее Тиль! Любит", "Красавчики", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что по слухам, отцом второй дочки Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканты еще больше подогрели слухи, когда Тилль забрал Светлану из больницы после перенесенной операции.

Ранее мы писали о том, что фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов.

Кстати, Светлана Лобода призналась, почему скрывает имя отца своей младшей дочери.

Видео: РБК-Украина