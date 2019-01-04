"Мій лікар": Лобода показала грайливе фото з Ліндеманном

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Таким чином співачка привітала німецького рокера з днем народження

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно порадувала фанів відпускними фото зі старшою донькою, досі приховує ім'я батька своєї молодшої дочки Тільди, яка народилася в травні 2018 року. У мережі давно гуляють чутки про те, що ним є лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн, з яким у артистки нібито роман. У п'ятницю, 4 січня, Світлана в черговий раз їх підігріла, поділившись грайливим фото з музикантом, зробленим в лікарні.

На знімку Лобода сидить на лікарняному ліжку і ніжно притискається до Ліндеманна, який одягнений у докторські халат і маску і тримає в руці шприц.

"З днем народження мого кращого лікаря в світі", - підписала фото українська артистка.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Тілль дійсно відзначає день народження 4 січня - йому виповнилося 56 років.

Прихильники Лободи тут же впізнали Ліндеманна і передбачувано прийшли в захват від подібної публікації.

"Схоже на сюжет німецького кіно", "Знайоме обличчя доктора, десь я його бачив", "Дві зірки, дві світлі повісті", "Линдеманнушка, з Днем Народження", "Просто бомбические", "Я так рада за Світлу, любов перемогла", "Німець", "Вони разом!Ееееее", "Тіль Ліндеманн)) У нього сьогодні ін)) От і донька Тільда,чого ж заперечувати це?", "Це ж він....", "Ееееееееее Тіль! Любить", "Красені", - пишуть фоловерів.

Скріншот коментарів: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що за чутками, батьком другої доньки Світлани Лободи є лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Музиканти ще більше підігріли чутки, коли Тілль забрав Світлану з лікарні після перенесеної операції.

Раніше ми писали про те, що фото соліста Rammstein з красивою брюнеткою спантеличило фанів.

До речі, Світлана Лобода зізналась, чому приховує ім'я батька своєї молодшої дочки.

Відео: РБК-Україна