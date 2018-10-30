Лидер Rammstein забрал Лободу из больницы и отвел на ужин в ресторан

Видео: YouTube / Super

Известная украинская певица Светлана Лобода, которую недавно прооперировали в Москве (РФ), покинула больницу в сопровождении вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Рокер приехал за ней в Боткинскую больницу во вторник, 30 октября, сообщает Super.

Сообщается, что Линдеманн отложил съемки нового клипа в Европе и обычным эконом-классом прилетел в Москву. Встретиться с украинской артисткой ему удалось только сегодня, так как после сложных медицинских процедур все посещения для Светланы запретили врачи.

Сегодня медики приняли решение о выписке, и Линдеманн в сопровождении менеджера отправился за Лободой.



Скрин: YouTube / Super

После клиники пара отправилась в один из ресторанов на ужин. Вскоре к ним присоединилась старшая дочь певицы Ева, которая практически весь вечер провела на коленях у Линдеманна.

Из ресторана Лобода и Линдеманн вышли, держась за руки.



Скрин: YouTube / Super

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода, которая 24 октября перенесла экстренную операцию на почке в московской больнице, понесла из-за этого большие убытки.

Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.

Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.

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Видео: РБК-Украина