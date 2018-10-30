Лидер Rammstein забрал Лободу из больницы и отвел на ужин в ресторан

Видео: YouTube / Super
Известная украинская певица Светлана Лобода, которую недавно прооперировали в Москве (РФ), покинула больницу в сопровождении вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Рокер приехал за ней в Боткинскую больницу во вторник, 30 октября, сообщает Super.
Сообщается, что Линдеманн отложил съемки нового клипа в Европе и обычным эконом-классом прилетел в Москву. Встретиться с украинской артисткой ему удалось только сегодня, так как после сложных медицинских процедур все посещения для Светланы запретили врачи.
Сегодня медики приняли решение о выписке, и Линдеманн в сопровождении менеджера отправился за Лободой.
Скрин: YouTube / Super
После клиники пара отправилась в один из ресторанов на ужин. Вскоре к ним присоединилась старшая дочь певицы Ева, которая практически весь вечер провела на коленях у Линдеманна.
Из ресторана Лобода и Линдеманн вышли, держась за руки.
Скрин: YouTube / Super
Ранее сообщалось, что Светлана Лобода, которая 24 октября перенесла экстренную операцию на почке в московской больнице, понесла из-за этого большие убытки.
Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.
Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.
Видео: РБК-Украина