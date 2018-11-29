Лобода призналась, почему скрывает имя отца своей младшей дочери

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица дала интервью российскому рэперу Басте

Украинская певица Светлана Лобода, которая строит свою карьеру в России и в мае этого года родила вторую дочь Тильду, наконец призналась, почему скрывает, кто же ее отец. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу российского рэпера Басты GazLive, сообщают российские СМИ.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – пояснила Светлана. При этом она заявила, что оба отца - как старшей, так и младшей девочки, принимают активное участие в воспитании дочек. "Да, они часто приезжают, навещают их", - призналась Лобода.

Интересно, что после публикации интервью сам Баста удалил видео со своего канала. Что стало причиной этого – пока неизвестно. Также на официальных страницах Лободы и Басты нет никакой информации о записи интервью.

Фото: Светлана Лобода стала гостем YouTube-проекта Басты (eg.ru)

Отметим, что певица не только не раскрывает имя отца Тильды, но и не спешит показать лицо девочки. В своем Instagram певица периодически выкладывает фотографии с детьми, но лица второй дочери на них нет.

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что по слухам, отцом второй дочки Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артисты познакомились прошлым летом на фестивале "Жара" в Баку. Музыканты еще больше подогрели слухи, когда несколько недель назад Тилль забрал Светлану из больницы после перенесенной операции, а Лобода, в свою очередь, отправилась в ресторан на ужин с Линдеманном после концерта в Германии в рамках своего гастрольного тура.

Ранее мы писали о том, что фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов.

А также рассказывали о том, что Светлана Лобода показала нового "друга".

Видео: (video.rbc.ua)