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"Мамина копия": Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2019 - 14:47
"Мамина копия": Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой
Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники отметили, что Ева становится все больше похожей на звездную маму

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах, поделилась с поклонниками милыми фото со своей старшей дочерью Евой. Именно с ней артистка отправилась к морю. Кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram, а также в "сториз" аккаунта.

На атмосферном снимке мама и дочь запечатлены сидящими на гамаке. При этом Светлана решила не наносить макияж и позирует без косметики и с растрепанными волосами. Ева одета в шорты и короткую маечку, а на голове у нее красуется бандана. Отметим, что девочка в очках.

&quot;Мамина копия&quot;: Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики певицы умилились семейным фото и отметили, что Ева все больше и больше становится похожей на свою знаменитую маму. Другие же считают, что она уже сейчас ее копия.

"Мамина копия", "Красавицы Мама и доця", "Доча-твоя копия", "Наши звездочки. Светочка Вы прекрасны. Хорошего Вам отдыха ,набирайтесь сил и блистайте на экранах!", "А дочурка на маму похожа!", "Очень похожа на тебя", "Глаза мамины", "Как дочка на вас похожа", "Как быстро растут детки, прям видно как дочь все больше становится похожа на маму", "Красотки, очень похожи", "Евангелина становится все больше похожа на маму", "Сразу видно что дочка, похожи очень", - пишут поклонники в комментариях.

&quot;Мамина копия&quot;: Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

&quot;Мамина копия&quot;: Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

Скриншот комментариев: (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода также опубликовала несколько кадров в "сториз". Артистка с дочкой явно отлично проводят время. Взяла ли звезда с собой и младшую дочурку Тильду, пока непонятно.

&quot;Мамина копия&quot;: Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

&quot;Мамина копия&quot;: Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

&quot;Мамина копия&quot;: Лобода порадовала фанов отпускными фото с дочкой

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как "распевается" ее старшая дочь Ева. 

Мы также писали о том, что Светлана Лобода заинтриговала фанов таинственными обращениями, которые были явно адресованы мужчине. Она предложила подумать, кому же они могут быть посвящены.

Видео: РБК-Украина

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