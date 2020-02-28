Мотиватор: Настя Каменских раскрыла секрет популярности своих видео в ТикТок

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

NK рассекретила все свои блогерские фишки

Активная юзерша соцсетей певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала спортивное утро с супругом продюсером Потапом и персональным тренером, не стесняется показать себя разной. И если недавно артистка запечатлила себя в неформальной обстановке в обнимку с мужем в спортивной одежде и шапке из собстенной коллекции (при этом она не использовала макияж). То уже спустя некоторое время она предстала перед поклонниками в образе тиктокерши, которая профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети.

В интервью Настя поделилась секретами создания трендовых постов и советами о том, где взять идеи для креативных кадров.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Вчера поделилась на моем мастер-классе секретиками и советами о tiktok. Я рассказала, как придумывать креативный контент, как создавать видео, где брать идеи и какие фишки я использую в tiktok!" - написала она под фото.

Видео: (instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что многие украинские звезд уже обзавелись своими каналами на этом ресурсе и регулярно постят новые забавные видео.

Видео: (instagram.com/kamenskux)

Подписчики поблагодарили Настю за переданый опыт и, конечно же не забыли сделать комплименты:

Настя, это правильный шаг, при всех достоинствах Вашей внешности и демонстрации на публике нужно (взрослеть) становиться на ступень выше. Вы уже достигли того уровня когда люди не только могут на Вас смотреть но и слушать, как человека у которого большой опыт, которым можно поделиться

Спасибо тебе Настюша за душевный разговор и полезные советики, ты чудо, мотиватор наш

Красуня

Такая красивая, не могу насмотреться

Настя) ты лучшая