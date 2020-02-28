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Мотиватор: Настя Каменських розкрила секрет популярності своїх відео в ТікТок

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 12:31
Мотиватор: Настя Каменських розкрила секрет популярності своїх відео в ТікТок
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

NK розсекретила всі свої блогерські фішки

Активна юзерша соцмереж співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно показала спортивний ранок з чоловіком продюсером Потапом і персональним тренером, не соромиться показати себе різною. І якщо нещодавно артистка зняла себе в неформальній обстановці в обіймах другої половинки у спортивному одязі й шапці з власної колекції (при цьому вона не використовувала макіяж). То вже через деякий час вона постала перед шанувальниками в образі тіктокерши, яка професійно робить відео для популярної молодіжної соцмережі.

В інтерв'ю Настя поділилася секретами створення трендових постів і порадами про те, де взяти ідеї для креативних кадрів.

Мотиватор: Настя Каменських розкрила секрет популярності своїх відео в ТікТокФото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Вчора поділилася на моєму майстер-класі секретиками і порадами про tiktok. Я розповіла, як придумувати креативний контент, як створювати відео, де брати ідеї і які фішки я використовую в tiktok!" - написала вонапід фото.

Відео: (instagram.com/kamenskux)

Варто відзначити, що багато українських зірок вже обзавелися своїми каналами на цьому ресурсі і регулярно постять нові кумедні відео.

Відео: (instagram.com/kamenskux)

Підписники подякували Насті за переданый досвід і, звичайно ж, не забули зробити компліменти:

  • Настя, це правильний крок, при всіх перевагах Вашої зовнішності і демонстрації на публіці потрібно (дорослішати) ставати на сходинку вище. Ви вже досягли того рівня, коли люди не тільки можуть на Вас дивитися але і слухати, як людину у якого великий досвід, яким можна поділитися
  • Спасибі тобі Настюша за душевну розмову і корисні поради, ти чудо, мотиватор наш
  • Красуня
  • Така красива, не можу надивитися
  • Настя ти найкраща

Крім того, Настя Каменських намагається підтримувати здоровий спосіб життя і берегти фігуру. Зірка доклала багато зусиль, щоб схуднути і домогтися струнких форм.
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Новини України Настя КаменськихПотап
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