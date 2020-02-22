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"Шикарная парочка": Потап игриво отшлепал Каменских на камеру (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.02.2020 - 17:28
"Шикарная парочка": Потап игриво отшлепал Каменских на камеру (видео)
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Веселые супруги продолжают делиться забавными роликами из TikTok

Потап и Настя Каменских – одна из самых ярких и веселых пар украинского шоу-бизнеса. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике и в сети и всегда готовы посмеяться, в том числе и над собой. Недавно Потап изрядно позабавил поклонников смешным видеороликом, снятым для соцсети TikTok, в котором они с любимой поменялись ролями - певица предстала в мужской футболке, а продюсер - в одном лишь полотенце и с "беременным" животом.

На этом супруги не стали останавливаться и сняли новое видео, которым Потап поделился на своей странице в Instagram. Все под ту же песню группы MOZGI "Девочка" одетые по-домашнему рэпер и артистка сначала синхронно танцуют, после чего продюсер игриво шлепает любимую по попе.

Отметим, что Каменских запечатлена в лосинах, спортивной кофте и без макияжа на лице, а ее супруг - в спортивном костюме и ветровке.

"с Каменских всегда Шлёп Королевский!"- подписал ролик Потап, делая отсылку к словам из трека.

Видео: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети оценили юмор и креатив звездной парочки и принялись активно делиться впечатлениями в комментариях.

  • Потап похудел и помолодел
  • сильно стильно
  • Классные такие, песня ну 100%%%про Настю
  • Как же я вас обожаю
  • Я уже думала ты Настю не будешь шлепать в видео, но слава богу это случилось
  • Респект и Уважуха Вам. Вы Класнючие)))
  • Божееее, мечта детства
  • Сколько дублей было ?
  • Крутые
  • ви дуже чудові!!! Сссссууууууупер пара
  • Вы такие класнючие
  • Потапу Любовь пошла на пользу, помолодел лет на 20)))
  • Ахахаха вы такие прикольные!
  • Шикарная парочка)))

&quot;Шикарная парочка&quot;: Потап игриво отшлепал Каменских на камеру (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, что Настя Каменских показала стильное видео, на котором примеряет различные перчатки из своего гардероба. Певица поинтересовалась, какой аксессуар больше понравился ее подписчикам.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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