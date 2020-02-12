Ты же артист! Настя Каменских рассказала о жестком режиме похудения

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя призналась, что именно заставило ее взяться за себя

Настя Каменских пять лет назад могла похвастаться пышными формами. Но певицу не устраивал ее лишний вес, и она полностью поменяла свой образ жизни. Какой сегодня ее режим питания и кто помог ей достичь желаемого результата, артистка рассказала в передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Пышные формы Насти Каменских обсуждались не только фанатами, но и близкими людьми.

«Тот период, когда у меня появились, скажем так, пышные формы, был достаточно долгим, – поделилась Настя Каменских. – И родственники, да и другие люди говорили мне: «Ты же артист!».

Певица прислушалась к мнению окружающих. На тот момент она весила 78 кг и поэтому решила начать борьбу с лишним весом. Ее верным союзником в этом стал тренер Андрей. С ним Настя проводила очень много времени, и за тот период он стал ей практически родственником, суровым и требовательным.

Спортивная Каменских

Настя не только стала тренироваться, но и поменяла отношение к еде. Певица исключила из рациона соль, сахар и сливочное масло, как и сладости и булочки. Теперь Настя всегда берет с собой ланч-бокс со здоровой пищей.

«Я ем в 7 утра, затем в 10:00 у меня второй завтрак. В час дня обед, потом в 16:00 – второй обед. И уже в последний раз за день я ем в 7 часов вечера, – рассказала певица о своем графике питания и добавила: – Спать я ложусь в 21:30».

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра. Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото.