Какая живая и настоящая: Настя Каменских показала сладкое утро с Потапом

Звездная парочка работает над собой и часто начинает день с пробежки
Несмотря на очень насыщенный рабочий график, Настя Каменских старается поддерживать здоровый образ жизни и держать себя в хорошей форме - не зря же она столько усилий приложила, чтобы похудеть и добиться стройных форм. К этому она приобщила и любимого супруга Потапа - и многие поклонники отмечают, что продюсер заметно похудел и даже помолодел. Когда они в Киеве, пара часто начинает свой день с пробежки и зарядки рано утром.
Именно такое спортивное утро с супругом и их тренером Настя показала на своей странице в Instagram. Артистка запечатлена в обнимку с Потапом в спортивной одежде и шапке из собстенной коллекции, при этом на ее лице нет ни капли макияжа.
Певица также сделала совместное селфи с мужем и тренером, а еще показала чудесные виды на просыпающийся город.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
"Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое. 06:00 КИЕВ", - прокомментировала кадры Каменских.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Пользователи сети восхищаются их упорством и силой воли и благодарят за мотивацию.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети необычным "аксессуаром".