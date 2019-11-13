Ноги-небоскребы: Оля Полякова покорила откровенным образом на сцене "Вечера премьер"

Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Селфи с "Королевой ночи" также сделал Юрий Горбунов

Оля Полякова покорила зрителей очередным хитом, а также образом! Отметим, что 12 ноября в столичном “Дворце Украина” состоялся концерт “Вечер премьер с Екатериной Осадчей”. Ведущая популярной передаче “Світське життя” опять собрала под одной сценой известных украинский исполнителей, среди которых - Оля Полякова, которая до этого провела пикантную тренировку. При этом для выхода на сцену украинская исполнительница выбрала, как обычно, очень яркий и даже пикантный наряд.

Так, на сцене “Вечера премьер” Полякова блистала в черно-белом боди с лаковыми вставками. Ножки певицы обтянуты клетчатыми черными колготками, подчеркивая длину и стройность ног своей обладательницы. Еще один яркий элемент образа - широкополая шляпка на ленточках.

Более того, Полякова также представила со сцены праздничного концерта свой новый хит “Эй, Секундочку!”. Фрагменты соответствующего выступления были опубликованы на youtube-канале “Glam Wish”. Также можно рассмотреть динамичный танец певицы. К слову, в ее подтанцовке видим участника шоу танцы со звездами 2018 - Макс Ежов. Он был партнером телеведущей Леси Никитюк.

Видео: Оля Полякова выступила на сцене "Вечера премьер с Катей Осадчей"

Скриншоты: instagram.com/polyakovamusic

Конечно же, на “Вечере премьер” своей звездной супруги также присутствовал и Юрий Горбунов. Телеведущий поспешил сделать серию фото с украинскими знаменитостями. В том числе и с Олей Поляковой. На фото с ними также позирует Дзидзьо.

“Вечір прем‘єр з Катериною Осадчою!! Дивіться на 1+1!” - подписал снимок Горбунов.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Поклонники Горбунова также оставили несколько приятных комментариев:

“Які ви прикольні. Оля дуже красив”

“Аййй, які красунчики всі”

“Класс”

Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Оля Полякова провела пикантную тренировку. Певица в шутку отметила: "Если вы выдыхаете с удовлетворением, мужики вокруг хотят вас удовлетворить".