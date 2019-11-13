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Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для "нон-стоп" вечеров

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.11.2019 - 12:24
Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для "нон-стоп" вечеров
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала опубликовала целый фотоальбом с новым образом

Джамала присоединилась к “плеяде звезд”, которые зажигали на сцене концерта “Вечер премьер с Катей Осадчей. Напомним, что масштабный концерт прошел 12 ноября в Киеве, во “Дворце Украина”. К примеру, среди звездных гостей “вечеринки” была также Оля Полякова. Украинская “Королева ночи” зажгла на сцене в достаточно откровенном наряде - в клетчатом боди с лаковыми вставками, сетчатых колготках, а также оригинальной шляпе с широкими полями.

А вот Джамала выбрала более сдержанный и элегантный образ. Украинская певица позировала перед камерами в белоснежном брючном костюме от одного из украинских брендов. Брюки-клеш, объемный пиджак подчеркивают фигуру певицы. Образ довершает черный топ с глубокой зоной декольте. А также черный длинный шарф. На ножках - серебряные босоножки на платформе и устойчивом каблуке.

Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для &quot;нон-стоп&quot; вечеров

Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для &quot;нон-стоп&quot; вечеров

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, новые фото Джамала сопроводила также объемным комментарием по поводу своей загруженности в последнее время.

“Какой-то нон-стоп! Нет, я, конечно, девушка энергичная, люблю, когда несётся, но эти недельки были как-то особенно насыщенные. Сейчас легкий вдох и продолжение моих любимых неслучайных встреч с вами. Не в кафешках, гримерках, закулисьях разных шоу и улицах — а на моих концертах. Yeah. А что по вопросам? Давно не спрашивала вас, моя 800-тысячная стая. Что хочется узнать, увидеть, услышать? Пишите — я отвечу. А вы, кстати, замечаете, что я отвечаю? Вообще, я стараюсь всегда отвечать, если вы не пишите фигню. Всё! Люблю”, - пишет певица.

Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для &quot;нон-стоп&quot; вечеров

Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для &quot;нон-стоп&quot; вечеров

Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для &quot;нон-стоп&quot; вечеров

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы также прокомментировали ее новыйпост:

  • “Кохаю - просто шедевр”
  • “Ви неймовірна! Дуже чекаємо в Черкасах”
  • “Красивенна в чорно-білому!”

Просто шедевр: Джамала покорила изысканным образом для &quot;нон-стоп&quot; вечеров

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

напомним, ранее счастливая Джамала в одном халате похвасталась "постельным" фото.

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Новости Украины Катя ОсадчаяДжамала
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