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Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.11.2019 - 13:58
Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Вся сім'я в зборі - батьки, а також чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов

Катя Осадча продовжує отримувати море компліментів і захоплених відгуків з приводу концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою", що відбувся вчора, 12 листопада. Нагадаємо, подія пройшла в столичному "Палаці Україна". На одній сцені співачка зібрала зіркових гостей, серед яких були Настя Каменських, Потап, Джамала, Оля Полякова та багато інших. До речі, Оля Полякова приміряла один з найбільш пікантних нарядів вечора, виступаючи на сцені в боді і сітчастих колготках!

Ведуча і господиня вечора Катя Осадча також поспішила показати свій ефектний образ. Ведуча програми "Світське життя" сяяла перед камерами у яскравому вечірньому плаття в підлогу з високим розрізом до середини стегна. Сукня рясно прикрашена блискітками. Більше того, воно також прикрашене незвичайною чорною вставкою з великих воланів. Підкреслює талію срібний пояс. На ніжках - чорні босоніжки на шпильці. З аксесуарів - незмінний капелюшок. При цьому краї капелюшка, прикрашені штучними діамантиками.

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Підтримати свою доньку прийшли також батьки Осадчої - батько Олександр Володимирович і мама Ганна Павлівна. Звичайно ж, зіркову дружину, підтримував і Юрій Горбунов.

Батько відомої телеведучої позував перед камерами в синьому картатому жакеті, світло-блакитній сорочці та джинсах. А ось мама обрала білу сорочку в чорний горошок і чорні широкі штани.

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Катя Осадча з батьками Олександром і Ганною (фото: tsn.ua)

Також програма "Світське життя" поділилася фотографіями, на яких Осадча позує з гостями зоряного вечора.

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Катя Осадча та Наталія Могилевська (фото: instagram.com/svitsketv)

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

З Тіною Кароль (фото: instagram.com/svitsketv)

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

З Потапом (фото: instagram.com/svitsketv)

Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Павло Зібров та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.

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