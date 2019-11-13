Молоді та елегантні батьки Каті Осадчої прийшли підтримати її на важливій події

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Вся сім'я в зборі - батьки, а також чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов

Катя Осадча продовжує отримувати море компліментів і захоплених відгуків з приводу концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою", що відбувся вчора, 12 листопада. Нагадаємо, подія пройшла в столичному "Палаці Україна". На одній сцені співачка зібрала зіркових гостей, серед яких були Настя Каменських, Потап, Джамала, Оля Полякова та багато інших. До речі, Оля Полякова приміряла один з найбільш пікантних нарядів вечора, виступаючи на сцені в боді і сітчастих колготках!

Ведуча і господиня вечора Катя Осадча також поспішила показати свій ефектний образ. Ведуча програми "Світське життя" сяяла перед камерами у яскравому вечірньому плаття в підлогу з високим розрізом до середини стегна. Сукня рясно прикрашена блискітками. Більше того, воно також прикрашене незвичайною чорною вставкою з великих воланів. Підкреслює талію срібний пояс. На ніжках - чорні босоніжки на шпильці. З аксесуарів - незмінний капелюшок. При цьому краї капелюшка, прикрашені штучними діамантиками.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Підтримати свою доньку прийшли також батьки Осадчої - батько Олександр Володимирович і мама Ганна Павлівна. Звичайно ж, зіркову дружину, підтримував і Юрій Горбунов.

Батько відомої телеведучої позував перед камерами в синьому картатому жакеті, світло-блакитній сорочці та джинсах. А ось мама обрала білу сорочку в чорний горошок і чорні широкі штани.

Катя Осадча з батьками Олександром і Ганною (фото: tsn.ua)

Також програма "Світське життя" поділилася фотографіями, на яких Осадча позує з гостями зоряного вечора.

Катя Осадча та Наталія Могилевська (фото: instagram.com/svitsketv)

З Тіною Кароль (фото: instagram.com/svitsketv)

З Потапом (фото: instagram.com/svitsketv)

Павло Зібров та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.