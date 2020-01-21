Мокрая и страстная: Настя Каменских в микробикини завела сеть жарким пляжным фото

Певица показала стройную фигуру в купальнике
Настя Каменских не упускает возможность продемонстрировать аппетитные форми и подтянутое тело на камеру, тем более, если находится на отдыхе и большую часть времени коротает в купальнике на пляже. Певица с мужем Потапом проводит зимние каникулы в роскошной вилле на побережье океана в Мексике. Каждый день супруги делятся моментами отпуска в соцсетях, радуя поклонников, а Настя заводит фанов жаркими снимками в бикини. Так, на свежем фото она запечатлена в черном миниатюрном купальнике, который подчеркнул сексапильные формы звезды.
Певица запечатлена на фоне тропической буйной растительности и зелени. Она красуется в черном микробикини, а по телу звезды стекают капли воды. Она эффектно поправляет руками мокрые волосы и призывно смотрит в камеру.
"Спокойствие, умиротворение и уединение", - подписала эффектный кадр NK. Фото тут же оценил муж красотки. Он оставил смайлы в виде пламени, дав понять, что жена выглядит очень горячо.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники певицы также не остались встороне – они не скупились на комплименты для Насти. Не обошлось и без критики – кто-то посчитал, что пикантные фото не стоит выставлять на всеобщее обозрение, а следует оставить для мужа.
Скриншот комментариев
К слову, Потап показал фото с чемоданом в руке, сделанное, судя по всему, в аэропорту. Не ясно, улетела ли пара домой в Киев из Мексики или рэпер отправился по делам, оставив жену на отдыхе.