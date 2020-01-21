Мокра і пристрасна: Настя Каменських в мікробікіні завела мережа спекотним пляжним фото

Співачка показала струнку фігуру в купальнику
Настя Каменських не упускає можливість продемонструвати апетитні форми і підтягнуте тіло на камеру, тим більше, якщо знаходиться на відпочинку і левову частину часу відпочиває в купальнику на пляжі. Співачка з чоловіком Потапом проводить зимові канікули в розкішній віллі на узбережжі океану в Мексиці. Кожен день подружжя ділиться моментами відпустки в соцмережах, радуючи шанувальників, а Настя заводить фанів спекотними знімками в бікіні. Так, на свіжому фото вона відображена в чорному мініатюрному купальнику, який підкреслив сексапільні форми зірки.
Співачка зображена на тлі буйної тропічної рослинності і зелені. Вона красується в чорному мікробікіні, а по тілу зірки стікають краплі води. Вона ефектно поправляє руками мокре волосся і заклично дивиться в камеру.
"Спокій, умиротворення і самота", - підписала ефектний кадр NK. Фото тут же оцінив чоловік красуні. Він залишив смайли у вигляді полум'я, давши зрозуміти, що дружина виглядає дуже гаряче.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники співачки також не залишилися в стороні – вони не скупилися на компліменти для Насті. Не обійшлося і без критики – хтось зауважив, що пікантні фото не варто виставляти на загальний огляд, а слід залишити для чоловіка.
Скріншот коментарів
До речі, Потап показав фото з валізою в руці, зроблене, судячи з усього, в аеропорту. Не ясно, полетіла пара додому в Київ з Мексики або репер відправився по справах, залишивши дружину на відпочинку.