Мокра і пристрасна: Настя Каменських в мікробікіні завела мережа спекотним пляжним фото

Настя Каменських не упускає можливість продемонструвати апетитні форми і підтягнуте тіло на камеру, тим більше, якщо знаходиться на відпочинку і левову частину часу відпочиває в купальнику на пляжі. Співачка з чоловіком Потапом проводить зимові канікули в розкішній віллі на узбережжі океану в Мексиці. Кожен день подружжя ділиться моментами відпустки в соцмережах, радуючи шанувальників, а Настя заводить фанів спекотними знімками в бікіні. Так, на свіжому фото вона відображена в чорному мініатюрному купальнику, який підкреслив сексапільні форми зірки.

Співачка зображена на тлі буйної тропічної рослинності і зелені. Вона красується в чорному мікробікіні, а по тілу зірки стікають краплі води. Вона ефектно поправляє руками мокре волосся і заклично дивиться в камеру.

"Спокій, умиротворення і самота", - підписала ефектний кадр NK. Фото тут же оцінив чоловік красуні. Він залишив смайли у вигляді полум'я, давши зрозуміти, що дружина виглядає дуже гаряче.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Повністю фото можна оцінити тут

Шанувальники співачки також не залишилися в стороні – вони не скупилися на компліменти для Насті. Не обійшлося і без критики – хтось зауважив, що пікантні фото не варто виставляти на загальний огляд, а слід залишити для чоловіка.

Бомба! Просто супер!

Кожен день все красивіше і красивіше

Красуня

Ух ти! Ось це так!

Апетитно

Вау вау, вері красуня

Сексі! Збуджує дуже

Настя, ти чудова, але навіщо стільки відвертих фото? Ти ж заміжня!

Сексі

Хороша

Скріншот коментарів

До речі, Потап показав фото з валізою в руці, зроблене, судячи з усього, в аеропорту. Не ясно, полетіла пара додому в Київ з Мексики або репер відправився по справах, залишивши дружину на відпочинку.