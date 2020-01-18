Союз двух родственных душ: Настя Каменских растрогала романтикой с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Парочка наслаждается романтикой на отдыхе в Мексике

Звездная пара Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться отдыхом в любимой Мексике - влюбленные проводят время у океана, не забывая при этом о тренировках и утренних пробежках. Певица регулярно меняет яркие луки и хвастается аппетитной фигурой в купальнике - более того, она даже снялась для мексиканского Playboy! А на новом снимке в своем Instagram артистка растрогала романтикой с любимым и сделала нежное признание.

На фото Настя делает селфи, а Потап чувственно обнимает ее сзади за плечи. На певице - желтый верх от оригинального купальника с бахромой.

"Любовь - это союз двух родственных душ. Два идеально совпадающих человека. Найди свою любовь и никогда не теряй ее", - трогательно написала Каменских на английском языке.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Ранее она показала полностью свой эффектный аутфит - Настя дополнила желтый топ джинсовыми мини-шортами, сапогами в ковбойском стиле и цветастой накидкой.

"Счастье — это стиль жизни. Найди его и живи им", - поделилась мудростью исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А на закуску Настя опубликовала жаркое видео, на котором запечатлена в уличном душе в купальнике. В кадре девушка нежится под струями воды и чувственно смотрит на камеру.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети умиляются счастью Насти и Потапа и оставили множество душевных комментариев.

Красивые и счастливые!!!

Любимки мои

Вы такие красивые. Настя и Потап самая красивая пара

Очень классная пара! Очень любим Вас!

Какие вы красивые

Ты прелесть

Неймовірно закохані

Я рад за вас ребята, что вы нашли друг друга не только в творчестве

Нереально круті і такі ніжнііііі

Вы такие красивущие ! У обоих в глазах такой огонь, аж страшно чтоб пожар не случился. Вы классные

Вы очень красивая пара. Люди, которые любят, они такие счастливые

Какая вы счастливая

Для Потапа время в обратную сторону тикает, молодеет после свадьбы

Самая крутая пара из звёзд, я Вас обожаю

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

К слову, Потап и Настя Каменских даже на отдыхе не забывают о спорте и делятся соответствующими кадрами с подписчиками в сети.