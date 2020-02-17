Могу быть сильной и дерзкой: Анна Седокова засветила пышную грудь в откровенном наряде

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица порассуждала о том, какой должна быть хорошая девочка

Известная певица и многодетная мама Анна Седокова сейчас наслаждается счастьем в личной жизни и даже недавно намекнула на четвертую беременность. Сейчас звезда встречается с баскетболистом Янисом Тиммой, который младше звездной избранницы на 9 лет, а недавно парочка обзавелась общей собакой. На своей странице в Instagram Анна, которая никогда не стеснялась своих аппетитных форм, выложила пикантный снимок, на котором сверкнула пышной грудью.

Седокова позирует в черном платье с экстремальным декольте, которое подчеркнуло ее сочный бюст. Завершают эффектный образ чокер на шее, вечерний макияж и красивая укладка. Одну руку артистка держит на талии, а вторую забросила за голову, и пронзительно смотрит в объектив.

Звезда рассказала под снимком, какой в ее понимании может быть хорошая девочка, а также призналась, что она ненавидит.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Я не милая. Не добрая, не классная, вернее не всегда такая. Я ненавижу себя за то, что мне неловко сказать ненавижу. Ненавижу, когда пытаюсь доказать это всем, что я хорошая. Кто-то из прошлого( по всей вероятности родители ), говорят мне - ты должна быть хорошей девочкой, чтобы тебя похвалили. Тогда тебя погладят по голове и скажут, что ты молодец!



Но жизнь не такая!!! Доброта - это не лошизм и не всепрощение. И как доброту в себе, ты точно так же должна принимать и ярость. Ты имеешь право на то, чтобы кого-то не любить и за это не нужно просить прощения. Я ненавижу глупые разговоры, алчных людей и мудаков. И это нормально. И я люблю эту часть меня точно так же, как доброту и честность. Хорошая девочка не должна быть всепрощающей дурочкой ) Хорошая девочка может быть сильной и дерзкой!" - считает Седокова.

Пользователи сети соглашаются со словами певицы и осыпают ее комплиментами.

Согласна

Ты просто женщина, прекрасная женщина! И живёшь той жизнью которую хочешь! Ты шикарна

Золотые слова от Королевы

..сильно! И 1000 раз - да!

Аня ,ты ,как всегда,права;)

на все 100%

Ооооооййй....какие слова! Моё сердце забилось сразу же....

ТЫ ПРОСТО БОМБА

Красотка и пример для многих

Моя любимая пантера

Аня, классно написано. Согласны на все

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, старшая дочь Анны Седоковой обескуражила признанием о том, каково иметь такую знаменитую маму.