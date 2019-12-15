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"Чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь": Седокова рассказала о чувствах к молодому бойфренду

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 08:35
"Чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь": Седокова рассказала о чувствах к молодому бойфренду
Анна Седокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

Украинская звезда поделилась рассуждениями о любви

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, которая имеет троих детей от разных мужчин, сейчас встречается с новым бойфрендом. Избранник экс-участницы группы "ВИА Гра" - 27-летний латвийским баскетболист Янис Тимма, который играет за российские "Химки".

Чтобы еще больше подтвердить искренность своих намерений к новому возлюбленному, Седокова разместила на страницу в Instagram пост, в котором поделилась своими чувствами к нему.

"Любовь, странная штука. Вот она есть и вдруг ее нет. Вот вы жить без друг друга не можете и вот вы уже не терпите друг друга на этой планете. Иногда, чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь. В любви нет никаких гарантий. Невозможно подписать договор, родить 6 детей, купить 8 квартир и навсегда застраховаться от расставания. Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний. Люблю тебя. Сильно-сильно. И бесконечно", - написала в сети Анна.

Также 36-летняя звезда сопроводила свой пост фото, на котором обнимает возлюбленного. Пара выглядит счастливой.

&quot;Чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь&quot;: Седокова рассказала о чувствах к молодому бойфренду

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: instagram.com/annasedokova)

Отметим, сначала Анна и Янис скрывали свои отношения, ведь у спортсмена есть жена и маленький сын, однако позже он официально заявил о расставании с супругой и признался в любви Седоковой. Исполнительница также не может скрывать свои эмоции и стала публиковать совместные фото с любимым в соцсетях. Также ходят слухи о том, что Анна Седокова может быть беременной от своего бойфренда Яниса Тимма.

Жизнь мамы в реальности: Анна Седокова умилила забавным фото с детьми "А потом все изменилось": Анна Седокова трогательно призналась в любви молодому бойфренду
Новости Украины Анна Седокова
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