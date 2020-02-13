Отвратительно иметь такую маму: старшая дочь Седоковой обескуражила признанием

Анна Седокова с дочерью Алиной (instagram.com/lalina_one)

Алина Белькевич раскрыла правду о том, каково быть дочерью звезды

Анна Седокова не только популярная певица, но и многодетная мама, у которой подростает две дочки и маленький сыночек Гектор. Но похоже, останавливаться артистка не собирается и не прочь иметь еще детей. Так, недавно она намекнула на четвертую беременность, тем более певица, наконец-то, нашла того единственного и любимого. Им оказался баскетболист Янис Тимма, который младше звездной избранницы на 9 лет. Но быть ребенком знаменитости – непростое бремя. Об этом честно заявила старшая дочь Анны, 15-летняя Алина Белькевич.

На странице в Instagram девочка написала настоящую исповедь о том, как это – быть в тени звездной мамы. Когда она жила в США, то вовсе не замечала особого отношения к себе и не понимала, что ее мама – популярная певица. В 11 лет Алина перебралась в Москву, где пошла в учебное заведение.

"Я сразу же пошла в школу и поняла, что некоторые люди очень странно со мной общаются, но так как этого никогда раньше не происходило со мной, я не обращала на это внимания. Прошел один год, потом второй и я начала понимать, что что-то не так. Такое чувство было, что я не человек, а какая-та выставка в музее", - вспоминает девочка.

Анна Седокова с дочерью Алиной (instagram.com/lalina_one)

Тогда Алине казалось, что иметь известных родителей – это ужасно. Она не могла отличить фальшивое и корыстное отношение к себе от искренности в свой адрес.

"У каждого второго была своя личная цель для общения со мной, и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею ввиду иметь маму с таким статусом и такой популярностью). Я была злая на весь мир, думала, что мне жутко не повезло и считала себя безумно несчастливой", - призналась дочь звезды.

Но справиться с этим депрессивным состоянием ей помогла мама. Она дала девочке мудрую подсказку, которая помогла ей по-другому взглянуть на ситуацию.

Анна Седокова с дочерью Алиной и сыном Гектором (instagram.com/lalina_one)

"Один умный человек сказал мне одну очень важную фразу: "Ты никаким образом не поменяешь свою маму и не откажешься от нее, поэтому используй это в свою пользу". Мне кажется, что все уже догадались, что эти слова мне сказала моя мама. В общем, я начала думать по другому и поняла, что я есть я. Я никаким образом не поменяю свою семью, но я могу поменять себя. На самом деле, иметь такую маму просто супер", - утверждает Алина и считает Анну самым большим мотиватором.

Напомним, что ранее Анна Седокова отпраздновала день рождения в компании молодого бойфренда, с которым у нее абсолютное взаимопонимание.