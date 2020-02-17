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Можу бути сильною і сміливою: Анна Сєдокова засвітила пишні груди у відвертому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 17:31
Можу бути сильною і сміливою: Анна Сєдокова засвітила пишні груди у відвертому вбранні
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поміркувала про те, якою має бути хороша дівчинка

Відома співачка і багатодітна мама Анна Сєдокова зараз насолоджується щастям в особистому житті і навіть недавно натякнула на четверту вагітність. Зараз зірка зустрічається з баскетболістом Янісом Тіммою, який молодший зоряної обраниці на 9 років, а нещодавно парочка обзавелася спільною собакою. На своїй сторінці в Instagram Анна, яка ніколи не соромилася своїх апетитних форм, виклала пікантний знімок, на якому блиснула пишними грудьми.

Сєдокова позує в чорному платті з екстремальним декольте, яке підкреслило її соковитий бюст. Завершують ефектний образ чокер на шиї, вечірній макіяж і красива укладання. Одну руку артистка тримає на талії, а другу закинула за голову, і пронизливо дивиться в об'єктив.

Зірка розповіла під знімком, якою в її розумінні може бути хороша дівчинка, а також зізналася, що вона ненавидить.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Я не мила. Не добра, не класна, вірніше не завжди така. Я ненавиджу себе за те, що мені ніяково сказати ненавиджу. Ненавиджу, коли намагаюся довести це всім, що я гарна. Хтось з минулого( ймовірно батьки ), кажуть мені - ти повинна бути хорошою дівчинкою, щоб тебе похвалили. Тоді тебе погладять по голові і скажуть, що ти молодець!

Але життя не таке!!! Доброта - це не лошизм і не всепрощення. І як в собі доброту, ти точно так само повинна приймати і лють. Ти маєш право на те, щоб когось не любити і за це не треба просити прощення. Я ненавиджу дурні розмови, жадібних людей і мудаків. І це нормально. І я люблю цю частину мене точно так само, як доброту і чесність. Хороша дівчинка не повинна бути всепрощаючою дурепою ) Хороша дівчинка може бути сильною і сміливою!" - вважає Сєдокова.

Користувачі мережі погоджуються зі словами співачки і обсипають її компліментами.

  • Згодна
  • Ти просто жінка, прекрасна жінка! І живеш життям яку хочеш! Ти шикарна
  • Золоті слова від Королеви
  • ..сильно! І 1000 разів - так!
  • Аня ,ти ,як завжди,права;)
  • на всі 100%
  • Ооооооййй....які слова! Моє серце забилося відразу ж....
  • ТИ ПРОСТО БОМБА
  • Красуня і приклад для багатьох
  • Моя улюблена пантера
  • Аня, класно написано. Згодні на все

Можу бути сильною і сміливою: Анна Сєдокова засвітила пишні груди у відвертому вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, старша дочка Анни Сєдокової збентежила визнанням про те, як це мати таку знамениту маму.

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