Можу бути сильною і сміливою: Анна Сєдокова засвітила пишні груди у відвертому вбранні

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поміркувала про те, якою має бути хороша дівчинка

Відома співачка і багатодітна мама Анна Сєдокова зараз насолоджується щастям в особистому житті і навіть недавно натякнула на четверту вагітність. Зараз зірка зустрічається з баскетболістом Янісом Тіммою, який молодший зоряної обраниці на 9 років, а нещодавно парочка обзавелася спільною собакою. На своїй сторінці в Instagram Анна, яка ніколи не соромилася своїх апетитних форм, виклала пікантний знімок, на якому блиснула пишними грудьми.

Сєдокова позує в чорному платті з екстремальним декольте, яке підкреслило її соковитий бюст. Завершують ефектний образ чокер на шиї, вечірній макіяж і красива укладання. Одну руку артистка тримає на талії, а другу закинула за голову, і пронизливо дивиться в об'єктив.

Зірка розповіла під знімком, якою в її розумінні може бути хороша дівчинка, а також зізналася, що вона ненавидить.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Я не мила. Не добра, не класна, вірніше не завжди така. Я ненавиджу себе за те, що мені ніяково сказати ненавиджу. Ненавиджу, коли намагаюся довести це всім, що я гарна. Хтось з минулого( ймовірно батьки ), кажуть мені - ти повинна бути хорошою дівчинкою, щоб тебе похвалили. Тоді тебе погладять по голові і скажуть, що ти молодець!



Але життя не таке!!! Доброта - це не лошизм і не всепрощення. І як в собі доброту, ти точно так само повинна приймати і лють. Ти маєш право на те, щоб когось не любити і за це не треба просити прощення. Я ненавиджу дурні розмови, жадібних людей і мудаків. І це нормально. І я люблю цю частину мене точно так само, як доброту і чесність. Хороша дівчинка не повинна бути всепрощаючою дурепою ) Хороша дівчинка може бути сильною і сміливою!" - вважає Сєдокова.

Користувачі мережі погоджуються зі словами співачки і обсипають її компліментами.

Згодна

Ти просто жінка, прекрасна жінка! І живеш життям яку хочеш! Ти шикарна

Золоті слова від Королеви

..сильно! І 1000 разів - так!

Аня ,ти ,як завжди,права;)

на всі 100%

Ооооооййй....які слова! Моє серце забилося відразу ж....

ТИ ПРОСТО БОМБА

Красуня і приклад для багатьох

Моя улюблена пантера

Аня, класно написано. Згодні на все

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, старша дочка Анни Сєдокової збентежила визнанням про те, як це мати таку знамениту маму.