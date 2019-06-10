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"Мое солнце, мое счастье": Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 09:48
"Мое солнце, мое счастье": Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения
Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Малышке Софии исполнилось 8 лет

9 июня в семье Ани Лорак состоялось радостное и важное событие - ее дочери Софии исполнилось 8 лет. Конечно же, звездная мама устроила малышке пышное празднование дня рождения. На своей странице в Instagram певица поделилась ярким снимком.

В свой день рождения Соня блистала в пышном "принцессином" красном платье и черных балетках, Каролина же выбрала облегающее платье бежевого цвета. На нежном фото артистка мило обнимает дочку за плечи, они обе светятся от счастья и довольно улыбаются.

Мама с дочкой запечатлены на фоне бутафорского корабля, который покрашен в синий, белый и красный цвета. Отметим, что в такой последовательности эти цвета составляют флаг бывшей республики Югославия, однак вряд ли Ани хотела изобразить именно это. На "корабле" можно увидеть воздушные шарики, цветы, пирожные и разные фигурки.

&quot;Мое солнце, мое счастье&quot;: Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

"С Днем Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя!" - трогательно подписала Лорак.

Звездные коллеги артистки и простые подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили для Сони много теплых слов и пожеланий.

"Здоровья и счастья малышке", - написала Светлана Лобода.

  • "С Днем Рождения Сонечки. Главное, чтобы она была здорова, а все остальное придёт само собой! Не сомневаюсь, что она будет успешной и счастливой! Об этой девочке ещё услышит весь мир! Храни Господь вашу семью"
  • "С днём рождения!!! Маленькая Diva"
  • "Поздравляю Вас! Пусть Сонечка растёт умненькой девочкой"
  • "С Днем Рождения, принцессу Софию!! Самую лучшую доченьку, умницу, красавицу. Каролина, но ведь это и Ваш праздник тоже, поэтому я поздравлю и Вас, что именно в этот солнечный летний день на свет появилось Ваше чудо!"
  • "Какая она уже большая. Здоровья, счастья, любви Вам"
  • "Самые красивые. С Днем рождения! Счастья и любви"
  • "Какие красавицы! Пусть этот день будет самым лучшим!"
  • "С днём рождения малышку, как неумолимо несётся время Пусть будет здоровенькой и такой же красивенькой!!!"
  • "С Днём рождения Сонечку! Малышка. Не верится,что уже 8 лет... Здоровья ей и исполнения всех желаний! Хорошо вам провести время"
  • "С днем рождения принцессу"
  • "С днем рождения крошка!!! Расти здоровой и успехов тебе в жизни! Никогда не унывай и не грусти,потому что у тебя есть самая прекрасная мама в мире, которая в любую минуту готова помочь!!! Люблю!"

&quot;Мое солнце, мое счастье&quot;: Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Папа девочки, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, также поздравил ее в историях своего аккаунта, опубликовав милое фото.

&quot;Мое солнце, мое счастье&quot;: Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)

Напомним, Ани Лорак неожиданно решила уволить членов своей команды - концертного директора, PR-менеджера и администратора. 

Ранее Ани Лорак с дочкой и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV в Москве, чем вновь подогрели слухи о своем романе.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

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