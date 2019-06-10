"Мое солнце, мое счастье": Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Малышке Софии исполнилось 8 лет

9 июня в семье Ани Лорак состоялось радостное и важное событие - ее дочери Софии исполнилось 8 лет. Конечно же, звездная мама устроила малышке пышное празднование дня рождения. На своей странице в Instagram певица поделилась ярким снимком.

В свой день рождения Соня блистала в пышном "принцессином" красном платье и черных балетках, Каролина же выбрала облегающее платье бежевого цвета. На нежном фото артистка мило обнимает дочку за плечи, они обе светятся от счастья и довольно улыбаются.

Мама с дочкой запечатлены на фоне бутафорского корабля, который покрашен в синий, белый и красный цвета. Отметим, что в такой последовательности эти цвета составляют флаг бывшей республики Югославия, однак вряд ли Ани хотела изобразить именно это. На "корабле" можно увидеть воздушные шарики, цветы, пирожные и разные фигурки.

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

"С Днем Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя!" - трогательно подписала Лорак.

Звездные коллеги артистки и простые подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили для Сони много теплых слов и пожеланий.

"Здоровья и счастья малышке", - написала Светлана Лобода.

"С Днем Рождения Сонечки. Главное, чтобы она была здорова, а все остальное придёт само собой! Не сомневаюсь, что она будет успешной и счастливой! Об этой девочке ещё услышит весь мир! Храни Господь вашу семью"

"С днём рождения!!! Маленькая Diva"

"Поздравляю Вас! Пусть Сонечка растёт умненькой девочкой"

"С Днем Рождения, принцессу Софию!! Самую лучшую доченьку, умницу, красавицу. Каролина, но ведь это и Ваш праздник тоже, поэтому я поздравлю и Вас, что именно в этот солнечный летний день на свет появилось Ваше чудо!"

"Какая она уже большая. Здоровья, счастья, любви Вам"

"Самые красивые. С Днем рождения! Счастья и любви"

"Какие красавицы! Пусть этот день будет самым лучшим!"

"С днём рождения малышку, как неумолимо несётся время Пусть будет здоровенькой и такой же красивенькой!!!"

"С Днём рождения Сонечку! Малышка. Не верится,что уже 8 лет... Здоровья ей и исполнения всех желаний! Хорошо вам провести время"

"С днем рождения принцессу"

"С днем рождения крошка!!! Расти здоровой и успехов тебе в жизни! Никогда не унывай и не грусти,потому что у тебя есть самая прекрасная мама в мире, которая в любую минуту готова помочь!!! Люблю!"

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Папа девочки, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, также поздравил ее в историях своего аккаунта, опубликовав милое фото.

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)

Напомним, Ани Лорак неожиданно решила уволить членов своей команды - концертного директора, PR-менеджера и администратора.

Ранее Ани Лорак с дочкой и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV в Москве, чем вновь подогрели слухи о своем романе.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.