Кто со мной? MARUV откровенно призналась, что ей пора похудеть

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Лишний вес мешает MARUV выполнять сложные элементы во время танцев на пилоне

MARUV (Анна Корсун) в последнее время едва ли не каждый день интригует своих поклонников достаточно пикантными видео. И зачастую – это танцы на пилоне. Скандальная исполнительница активно осваивает новую для себя сферу. А все ради предстоящего концерта. Так, певица неоднократно подчеркивала, что на концерте в Киеве покажет своим поклонникам что-то очень интересное. Отметим, что выступление состоится уже совсем скоро – в начале июня.

Быть может, именно на сцене MARUV представит один из соблазнительных танцев, который так скрупулезно изучает. И все же во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой. MARUV призналась, что некоторые "кульбиты" ей выполнять очень тяжело. А чтобы было легче, ей нужно похудеть.

"Для того чтобы я этот элемент делала легче, мне надо скинуть пару кило… (7 кг). Кто со мной?" – подписала новое видео Аня Корсун.

При этом Марув показывает, что выполнить элемент ей помогает тренер.

Скриншоты: instagram.com/maruvofficial

Напомним, что до этого певица заинтриговала фанов и другим номером. Выяснилось, что помимо танцев на пилоне, MARUV изучает также и другие стили. К примеру, танец в популярном в последнее время стиле Vogue. Опять-таки Корсун поделилась коротким видео у себя на страничке, где ей также помогает хореограф.

Более того, Марув даже становится на пуанты. А это действительно очень сложно. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

MARUV вновь зажигает Певица изучает хитросплетения танца в стиле Vogue #MARUV #VOGUEdance



video: instagram/maruvofficial pic.twitter.com/m3h2kPcVL1 — MyGlamWish (@glam_wish) May 13, 2019

Напомним, ранее MARUV в полупрозрачном белье показала аппетитные формы. Следует отметить, что в последнее время, благодаря постоянным тренировкам, певица значительно похудела. Чем и поспешила похвастаться, сделав фото своего отражения в зеркале. При этом на певице - только нижнее белье.

Также ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением.