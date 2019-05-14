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Кто со мной? MARUV откровенно призналась, что ей пора похудеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2019 - 10:29
Кто со мной? MARUV откровенно призналась, что ей пора похудеть
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Лишний вес мешает MARUV выполнять сложные элементы во время танцев на пилоне

MARUV (Анна Корсун) в последнее время едва ли не каждый день интригует своих поклонников достаточно пикантными видео. И зачастую – это танцы на пилоне. Скандальная исполнительница активно осваивает новую для себя сферу. А все ради предстоящего концерта. Так, певица неоднократно подчеркивала, что на концерте в Киеве покажет своим поклонникам что-то очень интересное. Отметим, что выступление состоится уже совсем скоро – в начале июня.

Быть может, именно на сцене MARUV представит один из соблазнительных танцев, который так скрупулезно изучает. И все же во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой. MARUV призналась, что некоторые "кульбиты" ей выполнять очень тяжело. А чтобы было легче, ей нужно похудеть.

"Для того чтобы я этот элемент делала легче, мне надо скинуть пару кило… (7 кг). Кто со мной?" – подписала новое видео Аня Корсун.

При этом Марув показывает, что выполнить элемент ей помогает тренер.

Кто со мной? MARUV откровенно призналась, что ей пора похудеть

Кто со мной? MARUV откровенно призналась, что ей пора похудеть

Скриншоты: instagram.com/maruvofficial

Напомним, что до этого певица заинтриговала фанов и другим номером. Выяснилось, что помимо танцев на пилоне, MARUV изучает также и другие стили. К примеру, танец в популярном в последнее время стиле Vogue. Опять-таки Корсун поделилась коротким видео у себя на страничке, где ей также помогает хореограф.

Более того, Марув даже становится на пуанты. А это действительно очень сложно. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish

Напомним, ранее MARUV в полупрозрачном белье показала аппетитные формы. Следует отметить, что в последнее время, благодаря постоянным тренировкам, певица значительно похудела. Чем и поспешила похвастаться, сделав фото своего отражения в зеркале. При этом на певице - только нижнее белье. 

Также ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением. 

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