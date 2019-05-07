Запуск в космос: MARUV взволновала соблазнительным танцем на пилоне (видео)

Скандальная певица восхищает пластикой
MARUV (Анна Корсун) активно готовится к запуску нового клипа. Скандальная украинская исполнительница не так давно обрадовала поклонников. Мало того, что очередную порцию откровенных фото опубликовала, так еще и заявила, что уже 17 мая презентует клип на новую песню "Mon Amour". И судя по обнародованным фото, новая видеоработа будет, как всегда, "горячей" и провокационной.
А пока идет подготовка к презентации MARUV не забывает ежедневно подогревать интерес поклонников к своей персоне порциями новых "обжигающих" фото и видео.
Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Корсун разместила видео из зала… MARUV учится танцевать на пилоне и поспешила показать фанам фрагмент тренировки. При этом исполнительница подчеркнула, что это невероятно тяжело.
"Вроде просто вращения, но тошноты – на весь день! Вывод: у тех, кто профессионально занимается pole dance, физическая форма, как у космонавтов… Работаем нам моим запуском в космос", - поделилась эмоциями MARUV. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-канале MyGlamWish.
Соблазнительная #MARUV учится танцам на пилоне #poledance pic.twitter.com/JHsTylQOUX— MyGlamWish (@glam_wish) May 7, 2019
Также предлагаем взглянуть и на некоторые кадры с подготовки нового видеоклипа. На фото Анна Корсун, как всегда, очень откровенна. И позирует в различных пластичных позах.
MARUV заинтриговала новым клипом на песню "Mon Amour" (фото: instagram.com/maruvofficial)
Одно из фото, на котором певица стоит в особенно пластичной позе, вызвало волну обсуждения в сети:
Напомним, ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением.
Также эпатажная MARUV засветила аппетитные формы в бикини.