Запуск в космос: MARUV взволновала соблазнительным танцем на пилоне (видео)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Скандальная певица восхищает пластикой

MARUV (Анна Корсун) активно готовится к запуску нового клипа. Скандальная украинская исполнительница не так давно обрадовала поклонников. Мало того, что очередную порцию откровенных фото опубликовала, так еще и заявила, что уже 17 мая презентует клип на новую песню "Mon Amour". И судя по обнародованным фото, новая видеоработа будет, как всегда, "горячей" и провокационной.

А пока идет подготовка к презентации MARUV не забывает ежедневно подогревать интерес поклонников к своей персоне порциями новых "обжигающих" фото и видео.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Корсун разместила видео из зала… MARUV учится танцевать на пилоне и поспешила показать фанам фрагмент тренировки. При этом исполнительница подчеркнула, что это невероятно тяжело.

"Вроде просто вращения, но тошноты – на весь день! Вывод: у тех, кто профессионально занимается pole dance, физическая форма, как у космонавтов… Работаем нам моим запуском в космос", - поделилась эмоциями MARUV. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-канале MyGlamWish.

Также предлагаем взглянуть и на некоторые кадры с подготовки нового видеоклипа. На фото Анна Корсун, как всегда, очень откровенна. И позирует в различных пластичных позах.

MARUV заинтриговала новым клипом на песню "Mon Amour" (фото: instagram.com/maruvofficial)

Одно из фото, на котором певица стоит в особенно пластичной позе, вызвало волну обсуждения в сети:

"Вызывайте экзорциста!"

"Анечка, ты невероятна!"

"Она у меня уже на репите"

"Аня, не дразни нас, а то сердечко не выдерживает"

"Вот это акробатика"

"Шикарная"

"Не сразу понять, где рука, а где нога))"

"Ань, ты крутая!"

"Ждем не то слово - считаем минуты до премьеры"

"Ждем! Офигенный трек"

Напомним, ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением.

Также эпатажная MARUV засветила аппетитные формы в бикини.