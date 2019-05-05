Дубайские ночи: MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица редко показывает своего любимого человека

Популярная певица MARUV (она же Анна Корсун) колесит с концертами по всему миру и успевает отдыхать в промежутках между выступлениями, особенно, если речь идет о солнечных курортах. Так, певица отыграла несколько концертов в Дубае, а днем нежилась на пляже и развлекалась в компании друзей, тем более, что в ОАЭ живет ее подруга Татьяна. Она с удовольствием демонстрировала фото в бикини у бассейна и хвасталась аппетитными форма. Впрочем, приятной неожиданностью для поклонников стал романтический кадр с мужем Анны Александром, котрый та опубликовала в сториз Instagram.

На снимке запечатлен трогательный интимный момент нежности. Анна смеется, положив голову на плечо любимого мужчины и что-то показывает ему в телефоне, а он внимательно рассматривает изображение на экране. Пара сидит на открытой террасе кафе, а на заднем плане огнями горит ночной город.

"Дубайские ночи с Александром Корсуном", - подписала фото MARUV, отметив на снимке мужа.

MARUV с мужем (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также она поделилась забавным кадром в компании подруги Татьяны. Девушки весело смеются, Анна в черном открытом купальнике раскачивается на качели, откинув голову назад так, что касается нею земли.

MARUV с подругой (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кроме того, певица не забыла сделать селфи перед концертом. Она запечатлена у зеркала в платье –мини с принтом под окрас зебры. Звезда картинно позирует на камеру, пока Татьяна снимает эффектный кадр на телефон.

MARUV с подругой (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее дерзкая MARUV показала чувственную фотосессию в сетчатом эффектном наряде.

Кстати, эпатажная MARUV соблазнила горячими снимками в пиджаке на голое тело.