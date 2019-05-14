Хто зі мною? MARUV відверто зізналася, що їй пора схуднути

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Зайва вага заважає MARUV виконувати складні елементи під час танців на пілоні

MARUV (Анна Корсун) останнім часом ледь не щодня інтригує своїх шанувальників досить пікантними відео. І найчастіше – це танці на пілоні. Скандальна співачка активно освоює нову для себе сферу. А все заради майбутнього концерту. Так, співачка неодноразово підкреслювала, що на концерті в Києві покаже своїм шанувальникам щось дуже цікаве. Зазначимо, що виступ відбудеться вже зовсім скоро – на початку червня.

Можливо, саме на сцені MARUV представить один з танців, який так скрупульозно вивчає. І все ж під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою. MARUV зізналася, що деякі "кульбіти" їй дуже важко виконувати. А щоб було легше, їй потрібно схуднути.

"Для того щоб я цей елемент робила легше, мені треба скинути пару кіло... (7 кг). Хто зі мною?" – підписала нове відео Аня Корсун.

При цьому Марув показує, що виконати елемент їй допомагає тренер.

Скріншоти: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, що до цього співачка заінтригувала фанів і іншим номером. З'ясувалося, що крім танців на пілоні, MARUV вивчає також і інші стилі. Наприклад, танець в популярному останнім часом стилі Vogue. Знову-таки Корсун поділилася коротким відео у себе на сторінці, де їй також допомагає хореограф.

Більш того, Марув навіть стає на пуанти. А це дійсно дуже складно. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

MARUV знову запалює Співачка вивчає хитросплетіння танцю в стилі Vogue #MARUV #VOGUEdance



video: instagram/maruvofficial pic.twitter.com/m3h2kPcVL1 — MyGlamWish (@glam_wish) May 13, 2019

Нагадаємо, раніше MARUV у напівпрозорій білизні показала апетитні форми. Слід зазначити, що останнім часом, завдяки постійним тренуванням, співачка значно схудла. Чим і поспішила похвалитися, зробивши фото свого відображення в дзеркалі. При цьому на співачці - тільки нижня білизна.

Також раніше MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах. Співачка знову вирушила в Дубай з виступом.