MARUV в полупрозрачном белье показала аппетитные формы (видео)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала, как готовится к выступлению в Киеве

MARUV (Анна Корсун) своих подписчиков всегда держит в тонусе. Скандальная украинская исполнительница едва ли не каждый день публикует эффектные фото и видео на своей instagram-страничке… Хотя зачастую, это не просто эффектно, а достаточно провокационного и соблазнительно. Не стало исключением и одно из недавних фото певицы.

Так, в разделе сториз MARUV опубликовала откровенный черно-белый снимок, на котором фотографирует свое отражение в большом зеркале. На певица в этот момент – только нижнее белье из полупрозрачной ткани. При этом позирует Корсун спиной к зеркалу, демонстрируя свои аппетитные формы.

Следует отметить, что в последнее время MARUV значительно похудела. Девушка то и дело показывает видео из зала – певица посещает занятия танцам на пилоне. И недавно Анна Корсун преподнесла поклонникам настоящий сюрприз – короткий видео-эпизод с занятий. Певица подчеркнула, что со стороны выполнение таких движений может выглядеть просто, но на самом деле это не так.

Соблазнительная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кроме того, певица отметила, что помимо всего прочего, ей также приходится развиваться гибкость и пластичность. А для этого она посвящает время растяжкам. И вновь появилось соответствующее фото.

"Растяжки – это сеансы садомазы", - с юмором подписала снимок MARUV.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

И кстати, певица вновь заинтриговала фанатов и показала очередную тренировку на пилоне. Видео снова появилось в разделе сториз.

На этот раз MARUV интригует и подчеркивает, что активно готовится к живому выступлению в Киеве.

Ну а MARUV продолжает соблазнять танцами на пилоне Певица готовится к выступлению в Киеве #MARUV #poledance #Kyiv pic.twitter.com/DnbSBLfX0b — MyGlamWish (@glam_wish) May 10, 2019

Напомним, ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением.

Также эпатажная MARUV засветила аппетитные формы в бикини.