"Многое изменилось в отношениях": Тодоренко сделала откровенное признание о муже

Регина Тодоренко – личность разносторонняя и деятельная. У нее все буквально кипит в руках, за что ни возьмись: снимает авторские проекты, участвует в рекламе и является амбассадором и лицом известных брендов, путешествует, занимается саморазвитием и каждый раз открывает новые горизонты, в том числе профессиональные. Ее поддержка, опора и движущая сила – семья. Муж Влад Топалов и маленький сын Михаил или, как его называет ведущая, Майкл, стали для Регины главными людьми, которые кардинально изменили ее мировоззрение и привычки. Так, о переменах в личной жизни, отношениях с мужем и материнстве звезда рассказала в интервью изданию Рeopletalk.

С рождением Миши у его звездной мамы в корне изменились приортеты. Теперь ей хочется покупать обновки в первую очередь малышу, а не себе, да и работать в удовольствие уже не получается – ведущая мечтает, чтобы у мальчика все было и старается, в первую очередь, для него. Регина не скрывает, что хочет еще одного малыша, но с ним точно уйдет в декрет минимум на полгода.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Кажется, я не досидела в декрете. Так что со следующим я точно уйду в декрет на полгода. А еще я перестала быть такой бесстрашной, как раньше. Теперь бывает страшно лететь в самолете, ехать в машине непристегнутой – я фанатичная мать. Мне нравится материнство, и я всячески пытаюсь отдать ребенку максимум. Но я буду той мамой, которая дает выбор, никогда не буду заставлять, потому что и меня не заставляли. Когда не заставляешь, есть результат", - убеждена она.

Появление на свет Майкла изменило и Влада. Он стал более сентиментальным, но снова приобрел способность удивляться. Конечно, отношения между Региной и ее мужем также стали другими, но в них по-прежнему царит любовь и взаимопонимание.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Влад с отцовством стал немного тревожнее и сентиментальнее. В нем снова появилось то, что угасло, – возможность удивляться. Он все время удивляется чему-то новому – новому шагу, новому слову. После рождения Майкла многое изменилось в наших отношениях, но мы по-прежнему очень друг друга любим, по-прежнему самые близкие друзья", - уверяет звезда "Орла и Решки".

Если еще недавно Регина сутками пропадала на работе и на сон оставалось совсем немного, то теперь она дает себе возможность отдохнуть.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Мне бывает сложно, я встаю в три-четыре утра, чтобы покормить ребенка, плюс ты понимаешь, что в семь утра тебе уже выезжать на работу. Поэтому теперь я стала работать пять дней в неделю и устраивать себе два выходных", - рассказала молодая мама.

Напомним, что Регина Тодоренко нарвалась на шквал комплиментов от поклонников своим "нескромным" заявлением.