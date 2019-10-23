"Скромная" Регина Тодоренко нарвалась на комплименты от поклонников

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала снимок из Вероны

Регина Тодоренко покоряет поклонников жизнерадостностью, оптимизмом и колоссальной трудоспособностью. Обаяния и целеустремленности ведущей не занимать. Конечно, не стоит забывать о фирменном юморе звезды, ведь она, как настоящая одесситка, умеет отлично пошутить и посмеяться над собой. Например, недавно она позабавила сеть фото из закулисья съемок и не менее оригинальной подписью к нему. Теперь же Регина решила напроситься на очередную порцию комплиментов от поклонников, причем сделала это изящно и лаконично.

Ведущая опубликовала фото из Вероны, куда недавно летала с сыном Михаилом ради показа известного итальянского бренда Calzedonia. Она показала один из красочных кадров, сделанных во время прогулки по городу. Улыбчивая Регина без макияжа позирует в легкой натуральной рубашке и укороченных брюках-кюлотах, а также белых кроссовках.

"Какая же я все-таки красивая и скромная, правда?" – поинтересовалась знаменитость.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонникам не оставалось ничего другого, как согласиться с Региной. Они стали наперебой перечислять ее лучшие качества и буквально сыпали комплиментами.

Вы сама радость! Оптимизм и нескончаемая энергия! Вы очень светлая!

Да Регина, красивая и скромная

Как всегда прекрасная! Особенно улыбка! Так держать

Красотка и веселая

И добрая душа

Ага, скромность аж прет. Ты очень красивая. Обожаю тебя

Красивая, умная, общительная, веселая, энергичная... Короче самая-самая

Скриншот комментариев

Также Регина опубликовала веселое фото, на котором широко улыбается, закрыв глаза руками. Волосы девушки собраны в высокий удобный пучок.

"Смех продлевает жизнь и раздражает неспособных посмеяться над собой. Вы любите, когда вас подкалывают ?" - поинтересовалась звезда.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко показала оригинальное фото в купальнике на яхте и душевно обратилась к брату.