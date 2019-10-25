"Багато що змінилося у відносинах": Тодоренко зробила відверте зізнання про чоловіка

Регіна Тодоренко – особистість різнобічна і діяльна. У неї все буквально кипить в руках, за що не візьмись: знімає авторські проекти, бере участь у рекламі і є амбасадором і обличчям відомих брендів, подорожує, займається саморозвитком і щоразу відкриває нові горизонти, в тому числі професійні. Її підтримка, опора та рушійна сила – сім'я. Чоловік Влад Топалов і маленький син Михайло або, як його називає ведуча, Майкл, стали для Регіни головними людьми, які кардинально змінили її світогляд і звички. Так, про зміни в особистому житті, стосунках з чоловіком і материнство зірка розповіла в інтерв'ю виданню Рeopletalk.

З народженням Міші в його зіркової мами докорінно змінилися пріоритети. Тепер їй хочеться купувати обновки в першу чергу дитині, а не собі, і працювати в задоволення вже не виходить – веуча мріє, щоб у хлопчика все було і старається, в першу чергу, для нього. Регіна не приховує, що хоче ще одного малюка, але з ним точно піде в декрет мінімум на півроку.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Здається, я не досиділа в декреті. Так що з наступним я точно піду в декрет на півроку. А ще я перестала бути такою безстрашною, як раніше. Тепер буває страшно летіти в літаку, їхати в машині непристегнутой – я фанатична мати. Мені подобається материнство, і я всіляко намагаюся віддати дитині максимум. Але я буду тією мамою, яка дає вибір, ніколи не буду примушувати, бо й мене не змушували. Коли не змушуєш, є результат", - переконана вона.

Поява на світ Майкла змінила і Влада. Він став більш сентиментальним, але знову набув здатність дивуватися. Звичайно, відносини між Регіною і її чоловіком також стали іншими, але в них, як і раніше, панує любов і взаєморозуміння.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Влад із батьківством став трохи тривожніше і сентиментальнішим. У нього знову з'явилося те, що згасло, – можливість дивуватися. Він весь час дивується чомусь новому - новому кроку, новому слову. Після народження Майкла багато чого змінилося в наших відносинах, але ми як і раніше дуже один одного любимо, як і раніше близькі друзі", - запевняє зірка "Орла і Решки".

Якщо ще недавно Регіна днями пропадала на роботі і на сон залишалося зовсім небагато, то тепер вона дає собі можливість відпочити.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Мені буває складно, я встаю в три-чотири ранку, щоб погодувати дитину, плюс ти розумієш, що в сім ранку тобі вже виїжджати на роботу. Тому тепер я стала працювати п'ять днів на тиждень влаштовувати собі два вихідних", - розповіла молода мама.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко нарвалася на шквал компліментів від шанувальників своїм "нескромною" заявою.